Deu propostes diferents de còmics per regalar per Sant Jordi

1. El partit dels panteres negres (Tigre de Paper), David F. Walker i Marcus Kwame Anderson



Una de les últimes novetats en còmic en català és precisament l'adaptació a còmic de la història del Partit dels Panteres Negres, en l'original Black Panther Party. Des de la mort de George Floyd a Minneapolis (EUA) ara fa gairebé dos anys ha reviscolat l'interès per la lluita pels drets civils de la comunitat afrodescendent. Un dels referents per als ara joves manifestants precisament és un partit que no va tenir continuïtat però que va deixar un llegat i un impacte icònic que encara perdura. Aquest llibre se suma a d'altres relats en format còmic que des de fa anys estan disponibles al nostre país. També la mateixa editorial, Tigre de Paper, ha publicat el testimoni (en format novel·la) titulat Panther, de Melvin Van Peebles.





Altres opcions similars: March (John Lewis, Andrew Aydin, Nate Powell), Miss Davis (Amazing Améziane, Sybille Titeux).

2. El còmic i la memòria històrica. El cas de la Segona Guerra Mundial (Dolmen), Pedro Suau Pujadas



Si les narracions històriques més quotidianes en ple conflicte bèl·lic capten la teva atenció, un bon directori és El còmic i la memòria històrica, del mallorquí Pedro Suau Pujadas. Des de Maus fins a Hadashi no Gen, aquesta obra analitza els còmics de Memòria Històrica que s’endinsen en la Segona Guerra Mundial i que han estat publicats al nostre país. De quina manera es pot relacionar aquest mitjà amb la història? És possible que aquestes obres siguin una font per a l’estudi històric? De quina manera representen el que va ocórrer?



3. Los artistas no pisan las flores (Milkyway Ediciones), Marco Kohinata

4. V de Vendetta (ECC), Alan Moore i David Lloyd

5. Els ignorants (Editorial Finestres), Étienne, Davodeau

6. Tokyo Revengers (Norma Editorial), Ken Wakui

7. Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch (Arechi), Pink Hanamori i Michiko Yokote

8. Hooky (Ediciones Martínez Roca), Míriam Bonastre Tur

9. Dr. Slump (Planeta), Akira Toriyama

10. Himitsu Sentai Gorenger (Ooso Còmics), Shotaro Ishinomori

Els llibres de narrativa, assaig o poesia no són els únics que es poden regalar per Sant Jordi. Cada any que passa, el còmic té una major importància al sector editorial i així es veu reflectit en les vendes d’un dia tan especial com aquest. Si bé se’n podrien recomanar molts, el criteri d’aquesta selecció és que siguin novetats d’aquest darrer any i que, en bona part, tinguin versió en català. Alguns d’ells, fins i tot, han estat premiats per la crítica.Autors nacionals i internacionals conviuen en un mercat cada cop més consolidat i que mica en mica es recupera -salvant la pandèmia- de les anteriors sotragades econòmiques. Cada recomanació inclou propostes d’obres similars per a qui li interessi la temàtica esmentada i vulgui indagar més. I per acabar amb el repàs de les recomanacions de còmics enfocats en la temàtica històrica, aquest mes d'abril ens ha arribat Los artistas no pisan las flores. Es tracta d'un manga d'un sol volum sobre com després de la Primera Guerra Mundial en un poble fronterer a l'estat francès un grup d'amics anhela un futur feliç i en pau. Coneixerem, a través de relats curts, aquell context històric mitjançant els ulls dels més petits. Amb un apartat gràfic commovedor i una ambientació força acurada, Marco Kohinata ens mostra finalment la que va ser la seva primera obra publicada en paper al Japó, l'any 2017.Altres opcions similars: La ciudad al atardecer, En este rincón del mundo (Fumiyo Kouno).Per primera vegada, el clàssic del còmic social, V de Vendetta, està disponible en català. Juntament amb Watchmen, l'editorial ECC va fer a finals de 2021 una aposta per traduir a la nostra llengua cada cop més símbols de l'univers DC. Guy Fawkes és un conspirador emmascarat que en un Regne Unit distòpic planteja la necessitat d'una revolta contra la retallada de drets i llibertats. Publicat originalment l'any 1982, amb els anys ha esdevingut una icona revolucionària mundial. Tot i que l'impuls definitiu el va rebre per la seva adaptació cinematogràfica, Alan Moore va decidir desvincular-la del còmic ja que considerava que no conservava la seva essència.Altres opcions similars: Watchmen (Alan Moore), The Sandman (Neil Gaiman)La cultura del vi i la cultura literària van de vegades de la mà. En l'imaginari col·lectiu, el descans merescut es pot escenificar en un bon vi i un bon llibre. Però... i un còmic? Els ignorants barreja a través dels seus dos personatges principals, un viticultor i un dibuixant, aquests dos mons tan aparentment distants. Aquesta connexió permetrà al lector endinsar-se en les entranyes de la producció d'aquests dos elements que tant a Bèlgica com a França tenen una consideració més elevada que aquí. Un relat tranquil, captivador i interessant que no et pots perdre.Altres opcions similars: La increíble historia del vino (Benoist Simmat, Daniel Casanave)En aquest llistat no hi podia faltar el fenomen més important del manga d'aquest últim any: Tokyo Revengers. Cues d'aficionats per adquirir un volum d'aquesta sèrie, alguns dels quals amb cosplay (disfressa), sempre als primers llocs del rànquing dels llibres més venuts a l'estat espanyol... Aquesta història sobre viatges en el temps, amistat i bandes de delinqüents ha enganxat milers de persones especialment després de l'estrena de la primera temporada de l'adaptació animada. A més, aquesta setmana s'estrena el live action, és a dir, una pel·lícula amb actors reals.Altres opcions similars: Crows (Hiroshi Takahashi), Rainbow (George Abe, Masasumi Kakizaki).I un altre fenomen que també s'ha produït al món del manga en aquests darrers mesos ha estat la sortida al mercat de Pichi Pichi Pitch. Si bé la sèrie animada es va poder veure en diferents canals a l'estat espanyol ara fa més d'una dècada, el seu públic encara no n'havia pogut llegir la història original. Seguint el mite de les sirenes, les dues autores reformulen el gènere de les magical girls (Sailor Moon, Sakura, Doremi...) per fer que les protagonistes es treguin de sobre els seus enemics gràcies a les seves cançons. Encara que el fenomen és per a veterans, al Japó està tenint una segona joventut.Altres opcions similars: Sailor Moon (Naoko Takeuchi), Card Captor Sakura (Clamp)I encara en el terreny de la màgia, la dibuixant catalana Míriam Bonastre Tur ha publicat recentment tant en anglès com en castellà l'obra que l'ha dut a triomfar primer a Internet, a la plataforma Webtoon, i més tard en paper. Hooky narra les peripècies de dos bessons que aprofitaran un viatge per fer nous amics. En mig de tot plegat, es veuran immersos en un conflicte intern al món màgic, una mica a l'estil de la ja històrica saga de Harry Potter. Tant per l'apartat gràfic com pel disseny de personatges, aquest còmic és una de les recomanacions més adequades per a tots els públics.Altres opcions similars: Little witch academia (Yoh Yoshinari, Keisuke Sato), Sabrina, la bruja adolescente (Andy Fish, Kelly Thompson, Veronica Fish).Probablement el còmic en català més esperat en les tres últimes dècades. Finalment l'editorial Planeta ha fet el pas i ha traduït el manga original de la sèrie televisiva que va captivar més infants i adolescents als anys 80 i 90. Les entremaliadures del robot Arale i del doctor Senbei Norimaki estan disponibles, a dos volums mensuals fins als 15 de l'obra sencera, des d'aquest passat mes de març. Juntament amb My Hero Academia, un manga molt més recent, és la darrera aposta de Planeta per ampliar el seu catàleg de manga en català, més enllà de Bola de Drac, Detectiu Conan i Naruto.Altres opcions similars: Bobobo (Yoshio Sawai), Yotsuba! (Kiyohiko Azuma).I si Dr. Slump és dels anys 80, aquesta setmana precisament es publica un altre manga de la dècada anterior: Himitsu Sentai Gorenger. L'editorial Ooso Còmics publica en català el que va ser l'origen de l'univers Super Sentai japonès, és a dir, els grups de guerrers amb vestits de colors diferents que combaten el mal i que aquí vam conèixer per la famosa sèrie nord-americana Power Rangers. A més a més, aquesta és una nova oportunitat per endinsar-nos en l'obra del Rei del Manga, Shotaro Ishinomori, del qual l'editorial ja n'ha publicat una altra obra insígnia: Kamen Rider.Altres opcions similars: Mighty Morphin Power Rangers (Kyle Higgins, Hendry Prasetya), Kamen Rider (Shotaro Ishinomori).