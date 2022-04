La premsa internacional es fa ressò de l'espionatge a l'independentisme

Catalan leaders targeted using NSO spyware, say cybersecurity experts https://t.co/lDQSV44weP — Guardian news (@guardiannews) April 18, 2022

Pere Aragonès, president of the Catalan Government, was among top Catalan politicians targeted by Pegasus spyware, research by the University of Toronto has revealed.https://t.co/VJtkkCowVk — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 18, 2022

La premsa internacional també reacciona a l'espionatge a l'independentisme. Mitjans com el britànic, el francès, o l'especialitzat en políticainformen sobre l'ús del programari "" per espiar més d'una seixantena de líders i personalitats vinculades al procés.Gairebé tots ells coincideixen en destacar que, entre totes les víctimes de l'espionatge, hi ha tres presidents de la, i en concret, l'actual,, a més d'. També posen èmfasi que entre els afectats hi ha membres de l'entorn de l'expresidenti de l'exvicepresident Oriol Junqueras.El mitjà belgatambé informa que els independentistes catalans denuncien Madrid per un cas d'espionatge "". Per altra banda, el mitjà suïsexplica que líders independentistes han estat investigats a través d'un, citant un col·lectiu de drets, en referència al grup d'experts Citizen Lab, que ha destapat la informació de la mà del The New Yorker. Tot plegat després d'una nova mostra delde l'Estat contra l'independentisme.

