🔴 TOMMY ROBREDO PENJA LA RAQUETA#BCNOpenBS🎾@TRobredo 1⃣1⃣

⚔️

Bernabé Zapata 6⃣6⃣



🏟️👏 Llarga ovació del públic del Godó per acomiadar el tenista gironí



📺 Esport3

💻📲 https://t.co/MEDrS9HzLB pic.twitter.com/PPGYmD0dkl — Esport3 (@esport3) April 18, 2022

Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Feli Lopez and more...



Spanish tennis stars past and present turned out in Barcelona for @TRobredo's final match!#BCNOpenBS @DavidFerrer87 @feliciano_lopez @juankiferri pic.twitter.com/wBBr24FMEe — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2022

El tenista catalàha posat el punt final aquest dilluns a la seva carrera esportiva en caure en la seva estrena al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeudavant el valenciàper un clar i contundent doble 6-1 que no ha entelat, però, el seu emotiu adeu.El gironí, que farà 40 anys el pròxim mes de maig, ha tingut el comiat desitjat, a casa seva, amb la família a la grada i amb la pista, la central del, abarrotada per acompanyar-lo. El d'va ser un dels grans jugadors d'inicis del segle.Va arribar a estar a lael 2006 i deixa el circuit internacional amb 891 partits jugats en 23 anys de carrera i un palmarès de 12 títols, entre ells un Godó en el qual va debutar el 1999 amb 16 anys i on va ser fins i tot capaç de guanyar el rusA més, va formar part de l'equip espanyol que va conquistar laels anys 2004, 2008 i 2009, i va aconseguir en set ocasions arribar als quarts de final d'un2013,2013, 2009, 2007, 2005) 2003, i l2007). El tennista català feia gairebé tres anys que no jugava un quadre principal a l'ATP i va decidir jugar el torneig a la capital catalana per retirar-se a casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor