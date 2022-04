Catalunya tanca la Setmana Santa fregant la plena ocupació turística

Elha tancat aquest dilluns laamb xifres de pràcticament plena ocupació que recorden l'època anterior a la. Els establiments d'arreu del país han rebut visitants i han omplert més del 80% de les localitats disponibles. Segons el president de la patronal Apartur,, a Barcelona s'ha superat el llindar del 90% d'ocupació, "com si aquests dos anys deno haguessin passat"."Estem als mateixos nivells d'ocupació d'abans de la cancel·lació deldel 2020", ha assegurat. Tot i això,de Barcelona creu que encara falta terreny per reconquerir i situa la plena recuperació del sector pel 2023 "si s’acaba la guerra d’Ucraïna, si s'estabilitza la inflació i si es recuperen les cadenes de subministraments". Les expectatives a la capital catalana eren d'una ocupació per sobre del 80% i finalment s'ha situat per sobre del 90%.A la resta de la demarcació, els hotels i restaurants de lahan viscut aquests dies una de les millors setmanes dels últims anys, ambi platges plenes a vessar. Als'hi preveia una ocupació del 90% durant els quatre dies forts de Setmana Santa, però el bon temps ha accelerat l'activitat fins a assolir l'aforament absolut a molts llocs.A banda de turistes de l'Estat, l'ocupació també s'ha disparat per l'arribada de turistes, especialment. Al, l'ocupació ha estat menor, d'entre el 60 i el 70% el dijous i el divendres, però el cap de setmana ha fregat el 90% gràcies sobretot al visitant català i de la resta de l'Estat.A les comarques centrals, les cases de turisme rural també han tingut una ocupació del 100%. "Hem tornat a recuperar els clients habituals, persones que venen a gaudir d'uns dies de natura", ha explicat a l'ACN, president de l'associació d'Agroturisme del, una de les comarques que concentra mésde Catalunya. L'ocupació durant aquesta Setmana Santa hi ha estat del 100% i ha assolit els nivells de prepandèmia en aquests establiments.El sector turístic dei lesha registrat una ocupació del 85%, una xifra lleugerament superior a la que havien previst en un inici. Al delta de l'Ebre s'ha penjat el cartell de complet, mentre que a las'ha superat el 95% d'ocupació amb públic de proximitat i també reserves d'última hora. Al Camp de Tarragona hi ha predominat el visitant català i familiar i els joves que han triat lai alsl'ocupació turística durant la Setmana Santa ha estat d'entre el 95% i la plena ocupació entre Dijous Sant i Dilluns de. Molts establiments d'hoteleria, turisme rural i càmpings han pogut penjar el cartell de complet amb nivells prepandèmics d'aforament. Tant a la muntanya com a les zones turístiques de la plana de Lleida s'ha fregat la plena ocupació. L'esquí –que ha tancat temporada–, els esports d'aventura, el turisme de natura i el cultural han estat els principals atractius dels prop de 85.000 turistes que es creu que han triat Ponent i l'Pel que fa a les comarques gironines, l'ha rondat entre el 85% i el 90%, tot i que en alguns punts han arribat al 100%. L'afluència de visitants ha posat a ple rendiment la majoria dels establiments i fa augurar una bona temporada d'estiu a l'Associació Turística d'Apartaments (ATA). Restaurants plens i apartaments turístics plens vaticinen una bona temporada d'estiu.

