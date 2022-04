La Moncloa nega tenir cap relació amb l'espionatge a l'independentisme

El govern espanyol nega cap relació amb l'espionatge a polítics i activistes independentistes. Fonts del Palau de lahan assegurat a l'ACN que l'executiu no està vinculat a la informació destapada aquest dilluns pel grup d'experts en ciberseguretat Citizen Lab sobre l'ús del programari "per espiar una seixantena de persones vinculades al sobiranisme -entre els quals hi ha els presidents Pere Aragonès, Quim Torra i Artur Mas, a més de l'entorn de Carles Puigdemont- i sostenen que l'informe no els assenyala.La Moncloa també remarca queés un estat de dret i que la intervenció de comunicacions s'ha de fer amb autorització judicial. En la mateixa línia, fonts delhan afirmat "amb total contundència" en resposta a l'ACN que l'executiu "sempre actua conforme a dret i en estricte compliment de la legalitat".En la mateixa línia, eltambé s'ha desvinculat de l'espionatge a polítics catalans. Fonts del departament deinsisteixen a l'ACN que "ni el Ministeri, ni la Policia Nacional, ni la Guàrdia Civil han tingut mai cap relació amb l'empresai, per tant, mai han contractat cap dels seus serveis". El Ministeri de l'Interior ja va negar tenir cap vinculació amb l'empresa israeliana creadora del programari "Pegasus" quan el 2020 es va destapar l'espionatge a l'expresident del ParlamentLes mateixes fonts "recorden" que ni Interior ni les forces de seguretat espanyoles han contractat NSO. Citizen Lab, en la seva investigació, suggereix que hi ha evidències que indiquen un "fort nexe" de l'espionatge amb "una o més entitats del govern espanyol". Citizen Lab cita al(CNI) -adscrit al Ministeri de Defensa- com a client d'NSO i al Ministeri d'Interior com a posseïdor de "capacitats similars". "Considerem improbable que un client de "Pegasus" no espanyol faci una operació tan extensiva a Espanya", diu l'organització.

