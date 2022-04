L'Estat reincideix: espia Aragonès i més de 60 dirigents independentistes

L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 18, 2022

La llista s'amplia i afecta també l'actual presidenta del Parlament,; la presidenta de l'ANC,, i l'expresident de l'entitat i encara actual secretari general de Junts,; els membres d'Òmniumi l'advocat de Puigdemont, entre altres,. Els telèfons de l'entorn del mateix expresidenttambé han estat infectats per Pegasus, així com els dels eurodiputatsA més, des de l'entorn d'ERC hi ha noms com. En total son dotze els membres d'ERC. Per Junts, també hi figuren. Pel que fa a la CUP, hi consten els noms d'. En afegit, algunes de les víctimes més enllà de les tres formacions independentistes amb representació al Parlament són(PDECat),(PNC), l'exdiputat de Podem,, i els líders de BilduEs tracta d'unque només poden adquiriri departaments de. La seva funció és exercir com unque infecta telèfons per extreure'n missatges, imatges i correus electrònics, a més d'activar en secret el micròfon i gravar les trucades. Segons The Guardian un dels usuaris del programa és, primer ministre hongarès, que ha fet servir l'eina per espiar periodistes d'investigació i el propietari d'un mitjà independent. Pel que fa a l'ús que li ha donat l'Estat, ja se sabia que el terminal va espiar Roger Torrent, expresident del Parlament, Marta Rovira, secretaria general d'ERC, i Ernest Maragall , exconseller d'Exteriors de la Generalitat.Les reaccions han arribat ràpidament des del món sobiranista. La cúpula major de l'independentisme farà una roda de premsa aquest dimarts al migdia des deper denunciar el que ja es presenta com a "". Així doncs, en una imatge gairebé inèdita en els últims anys -en gran part per les circumstàncies de presó i exili- compartiran altaveu Carles Puigdemont, Oriol Junqueras,, Elisenda Paluzie i. Partits i entitats, de la mà per denunciar la persecució de l'Estat.Aragonès hal'operació d'espionatge i l'ha titllat "d'autèntica". En un fil de piulades, el president de la Generalitat ha". "Res ni ningú ens farà deixar de lluitar per l'amnistia, el referèndum i la independència. Per la democràcia!", ha escrit el president. El mateix Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró, màxims representants d'ERC i Junts al Govern, també compareixeran aquest dimarts a la tarda.



Al seu torn, Borràs, ha assegurat que la persecució de l'estat espanyol és "per terra, mar i aire". En una publicació a Twitter, la presidenta de la cambra catalana ha lamentat que algunes finalitats justifiquin "tots els mitjans". "Ens peguen quan votem, ens assetgen judicialment, ens empresonen i ara sabem que també ens espien", ha afegit. En el cas de Borràs, el seu telèfon hauria estat infectat per "Pegasus" quan era diputada al Congrés dels Diputats.



Ens persegueixen per terra, mar i aire: ens peguen quan votem, ens assetgen judicialment, ens empresonen i ara sabem que també ens espien.

Es veu que algunes finalitats justifiquen tots els mitjans… #CatalanGate

L’informe:https://t.co/q6Qr2IX9Q7

I + 👇🏽https://t.co/1Pb5fTsUtv — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 18, 2022

Hem estat espiats de manera massiva i il·legal a través d’un programa que només poden tenir els Estats. Polítics, advocats i activistes, víctimes de la guerra bruta de l’Estat espanyol per lluitar contra una idea legítima. #CatalanGatehttps://t.co/GcnbCst2kh — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 18, 2022

El govern espanyol ho nega tot

Puigdemont també ha acusat l'estat espanyol d'espiar polítics, advocats i activistes "de manera massiva i il·legal". En aquest sentit, ha afegit que són "víctimes de la" de l'Estat per lluitar "contra una idea legítima". "L'informe és contundent i revelador". Per la seva part,ha titllat l'estat espanyol de "dictadura": "Espiar polítics, activistes o gent corrent com jo és incompatible amb la democràcia a l’Europa del segle XXI".Per altra banda, Torra ha qualificat de "" l'actuació de l'Estat, a la vegada que ha anunciat que aquest dimarts també farà una declaració. L'expresident es troba també entre els espiats, precisament quan exercia les funcions com a màxim líder del país. "És inexcusable que s'assumeixin les més altes responsabilitats polítiques i que el govern català reaccioni a tanta", ha demanat.Qui no s'ha pronunciat sobre l'espionatge als líders independentistes són els partits del govern espanyol, tot i que sí que ho ha fet la Moncloa. Les informacions situen l'ús de "Pegasus" entre 2019 i 2020, i, per tant, amb Pedro Sánchez i l'executiu de coalició deja en funcionament. Per part de l'oposició, tampoc hi ha hagut cap posicionament ni del, ni de, ni deAixí doncs, el govern espanyol nega cap relació amb l'espionatge. Fonts del Palau de la Moncloa han assegurat a l'ACN que l'executiu no està vinculat a la informació destapada aquest dilluns i remarquen que Espanya és uni que la intervenció de comunicacions s'ha de fer amb autorització judicial. En la mateixa línia, fonts del ministeri de Defensa han afirmat "amb total" en resposta a l'ACN que l'executiu "sempre actua conforme a dret i en estricte compliment de la".Des deel mateix ministeri d', com ja ha fet en altres ocasions, també s'ha desvinculat de l'espionatge a polítics catalans. Fonts del departament dehan insistit a l'ACN que "ni el Ministeri, ni la Policia Nacional, ni la Guàrdia Civil han tingut mai cap relació amb l'empresa NSO -la propietària de "Pegasus"- i, per tant, mai han contractat cap dels seus serveis". Tanmateix, elsPrecisament tot el contrari van informar El País i The Guardian, autors de la investigació periodística que va destapar l'escàndol.I és que el(CNI) espanyol disposa d'aquest sistema i el ministeri d'Interior, que sempre ha assegurat que no té constància d'espionatges a dirigents independentistes, en té també un de similar. L 'estat espanyol és client de l'empresa NSO Group, creadora del programa "Pegasus". Segons va confirmar el mitjà estatunidenc VICE a través d'un antic treballador de l'empresa, Espanya compra aquest software a l'empresa israeliana des de l'any 2015.