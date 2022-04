La carrera deamb elha estat de les millors -si no la millor- de la història. Gairebé dues dècades de màgia que ha deixatper a la memòria. Precisament aquest dilluns es compleixen 15 anys des que l'exjugador del Barça va decidir emular el gol que el seu ídol i compatriota,, havia marcat 21 anys abans.Era, doncs, un 18 d'abril de 2007 i el Barça s'enfrontava alen l'anada de les semifinals de la. Al minut 29, i amb l'un a zero al marcador,cedia la pilota a l'argentí al mig camp, i la resta ja és història. Messi va driblar mig equip del Getafe -inclòs el porter- per marcar un gol recordat pels aficionats blaugranes i per qualsevol apassionat del futbol.Curiosament, aquell partit que va acabar en golejada a favor dels culers, acabaria amb una. El Getafe golejaria encara més a l'equip blaugrana en la tornada, per quatre a zero, aconseguint així el passi a la final que acabarien perdent. En l'àmbit blaugrana, va ser una de les grans derrotes que provocarien l'adeu dei l'arribada dea la banqueta del club.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor