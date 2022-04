Escoles i instituts es treuen (per fi) la mascareta

Altres notícies que et poden interessar

Han hagut de passar més de dos anys perquè puguem parlar de l' adeu a la mascareta , el símbol més identificatiu de laTot i que la població en general podrà desprendre-se'n a partir del dimecres, aquest dimarts és el torn de les escoles i els instituts.Tal com va avançar el conseller de Salut,Catalunya no esperarà a l'aprovació del govern espanyol per retirar les mascaretes als alumnes de primària i secundària i lael Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyalaque garanteix queArgimon assegurava que "no té cap lògica" esperar al dimecres i la mesura s'aplicarà "per sentit comú" quan comença la setmana lectiva després de les vacances.Dur mascareta hala nostra manera de-nos,-nos i, per descomptat,. Ens saludem diferent, modulem la veu diferent i l'expressió corporal ha guanyat una rellevància important en el nostre dia a dia. Pel que fa als, s'han produïten funció de quina era la seva etapa evolutiva.El "", com va definir, cap d'epidemiologia de l'hospital Clínic, les, ha impactat de ple els gairebé dos darrers cursos escolars. Alumnes i professors han hagut detotes lesa totes hores amb unaque, per fi, desapareix."Hi ha nens que no han vist gent parlar sense mascareta més enllà dels seus pares i família propera", explicava la psicopedagogaen un reportatge a NacióDigital dies enrere. A més, Pérez detallava que es detecta un, una fita evolutiva que comença abans dels dos anys i en la qual són claus els modelatges per imitar sons. L'afectació inclou també l'àmbit del reconeixement de les emocions primàries.Elsmés, afectats pel confinament la primavera del 2020, ara hauran d'. En alguns casos, ja entrada l'adolescència, la mascareta ha estat "un element de protecció vers els altres" per no sentir-se observats o per dissimular estats d'ànim.La retirada de la mascareta en interiors eraper acabar d'amb què hem conviscut, i ho continuarem fent, però de manera menys explícita, els darrers dos anys. Això sí, però, hi ha casoson aquesta es: el transport públic, els entorns sanitaris i a les residències de gent gran.​​​​​​

