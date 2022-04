Només una «democràcia plena» al món hauria utilitzat «Pegasus»

L'ús del programari "" per espiar persones ha esquitxat aquest dilluns l'Estat . Segons una investigació del The New Yorker i el, el govern espanyol hauria contractat aquest software per espiar més de 60 líders independentistes, entre els quals es troben tres presidents de la Generalitat:, a més de l'entorn de. Espanya, però, no és l'únic estat que utilitza "Pegasus", i molts dels països que també ho fan no són, com a mínim, "democràcies plenes".Una filtració massiva de dades l'estiu passat va mostrar alguns dels països on es va detectar que "Pegasus" havia estat contractat i utilitzat. Entre tots ells, hi havia Espanya i una majoria de països que, segons el rànquing anual sobre l'"" al món que el·labora The Economist no arriben al màxim nivell: el d'una "democràcia plena."I és que creuant les dades de la filtració massiva de dades i l'últim rànquing de democràcia, de l'any 2021, l'únic país "plenament democràtic" que ha fet servir -i que s'hagi provat el seu ús- "Pegasus" és el. Per darrere, hi ha les "democràcies defectuoses" d'i l'Dit també d'altra manera, només cinc països en què s'ha provat que els seus governs han emprat "Pegasus" són democràtics, sigui "" o de forma "". I és que la resta de territoris que han fet servir aquest programaria israelià són reconeguts pel rànquing de democràcia de The Economist com a "" o "".En el primer cas, en el dels règims híbrids, hi ha, el. Pel que fa als estats autoritaris que han fet servir "Pegasus" són el, l', els, la, el

