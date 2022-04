Les víctimes del «CatalanGate» es mobilitzen contra l'espionatge de l'Estat

L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 18, 2022

s'ha vistaquest dilluns per la publicació delper part de l'Estat a més de 60 activistes, líders polítics i advocats vinculats al sector. Elpublicat per The New Yorker ha tocat de ple el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i molts altres líders favorables a l'autodeterminació de Catalunya.Les víctimes d'aquest espionatge massiu es pronuncien aquest dimarts alHi participarà un representant de cadascun dels partits i entitats afectades, quei anunciaranque prendran de maneracontra l'atac de l'Estat.Així,-d'Òmnium Cultural-,-de Citizen Lab, el laboratori canadenc que ha desenvolupat la investigació-,-exrelator especial de l'ONU sobre llibertat d'expressió-,-de l'ANC-,-de la CUP-,-d'ERC-, i-de Junts per Catalunya- parlaran a les 13 hores d'aquest dimarts a la seu de la Unió Europea aA Catalunya,, compareixeran també aquest dimarts a la tarda. En unades del Palau de la Generalitat, els líders d'ERC i Junts valoraran la informació sobre l'espionatge massiu destapada aquest dilluns pel laboratori canadenc The Cityzen Lab.El president del Govern, Pere Aragonès, compareixerà juntament amb el conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. Ho faran per valorar la informació sobre l’espionatge massiu de l’Estat espanyol amb el software israelià Pegasus. La compareixença informativa tindrà lloc a les 16:30 al Palau de la Generalitat, també afectat, hal'operació d'espionatge i l'ha titllat "d'autèntica". En un fil de piulades publicat aquest dilluns al migdia, Aragonès exigeix a l'estat espanyol "". "Res ni ningú ens farà deixar de lluitar per l'amnistia, el referèndum i la independència. Per la democràcia!", ha escrit el president.La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que laEn una publicació al seu compte de Twitter, Borràs ha lamentat que algunes finalitats justifiquin "tots els mitjans". "", ha afegit. En el cas de Borràs, el seu telèfon hauria estat infectat pel programa israelià d'espionatge Pegasus quan era diputada al Congrés, segons l'informe publicat aquest dilluns per Citizen Lab.L'expresidenttambé hapolítics, advocats i activistes "de manera. En aquest sentit, ha afegit que són "de l'Estat per lluitar "contra una idea legítima". "L'informe és contundent i revelador". Per la seva part, Marcela Topor ha titllat l'estat espanyol de "dictadura": "Espiar polítics, activistes o gent corrent com jo és incompatible amb la democràcia a l’Europa del segle XXI".

