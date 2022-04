L'Estat ha espiat tres expresidents de la Generalitat i més de 60 independentistes

L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 18, 2022

Què és Pegasus?

Després que aquest diumenge s'hagi revelat que diversos membres d'van ser espiats pel programa Pegasus durant el 2019 i el 2020, aquest dilluns el The New Yorker ha destapat que, entre ellsde la Generalitat de Catalunya.El terminal va espiar Roger Torrent, expresident del Parlament, Marta Rovira i Ernest Maragall , exconseller d'Exteriors de la Generalitat. Ara s'ha conegut que l'advocat Andreu Van den Eynde i el jurista especialitzat en Dret Penal Oriol Sagrera també van ser espiats per aquest programa. Aquest mateix sistema va monitorar l'activitat de diversos mòbils de membres deElsAixí ho van informar El País i The Guardian, autors de la investigació periodística que va destapar l'escàndol. El CNI disposa d'aquest sistema i el Ministeri d'Interior, que sempre ha assegurat que no té constància d'espionatges a dirigents independentistes, en té també un de similar. Això no obstant, l'estat espanyol és client de l'empresa NSO Group, creadora del programa Pegasus. Segons va confirmar el mitjà nord-americà VICE a través d'un antic treballador de l'empresa, Espanya compra software a l'empresa israelià des de l'any 2015.El president de la Generalitat,, hal'operació d'espionatge i l'ha titllat "d'autèntica". En un fil de piulades publicat aquest dilluns al migdia, Aragonès". "Res ni ningú ens farà deixar de lluitar per l'amnistia, el referèndum i la independència. Per la democràcia!", ha escrit el president.Pegasusa més d'activar en secret el micròfon i gravar les trucades. Segons The Guardian un dels usuaris del programa és, primer ministre hongarès, que ha fet servir l'eina per espiar periodistes d'investigació i el propietari d'un mitjà independent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor