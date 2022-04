La fi de les mascaretes reduirà els casos de cefalea

Altres notícies que et poden interessar

Lade la Covid-19 ha disparat els casos de, el trastorn més comú del sistema nerviós que causa mals de cap recurrents. Enguany, el Dia Mundial de la Cefalea -que se celebra el 19 d'abril- coincideix amb l'aprovació de laen interiors.Segons el neuròleg del Centre de Neurologia Avançadaaquesta mesura comportarà un "" a la societat. Tal com explica el neuròleg, alliberar el rostre de la mascareta "alleugerà els pacients, que tindrani, per tant, menys mals de cap".Les investigacions realitzades per l'equip de l'especialista determinen que des que va començar la pandèmia fa poc més de dos anys, a més del mal de cap motivat per la tensió emocional, l'ús de mascaretes ha contribuït a l'augment de les cefalees en totes de les seves variacions. Lai, fins i tot, lacomportaven dolors a la població.Parralo ha apuntat que el mal de cap i les migranyes són, ja que "el 20% dels pacients Covid amb mal de cap desenvolupa cefalea crònica diària i la meitat d'aquests no l'havien patit abans". A més, l'estudi constata que la majoria dels pacients que han patit coronavirus ha empitjorat els seus mals de cap, tant en intensitat com en freqüència.​​​​​​

