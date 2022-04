Sánchez descarta avançar eleccions: «Seran el desembre del 2023»

El president del govern espanyol,haaquest dillunsprevistes per a finals del 2023. Així, Sánchez té l'objectiu d'acabar la legislatura "dins el termini i en la forma escaient" i celebrar els comicis elEl final de la legislatura coincidirà, si l'esgota, amb el final del mandat semestral que Sánchez encetarà a la Unió Europea el juliol del 2023.El cap de l'executiu ha fet referència a la necessitat dei ha remarcat que només hi haopcions possibles: "O unamb allò que representa Yolanda Díaz, o un govern del". Segons ha anunciat en una entrevista a Antena 3, Sánchez té previst convocar elen "aquest període de sessions" parlamentàries, és a dir, els pròxims mesos dePel que fa a laque afecta també els aliments, Sánchez ha detallat les tres vies amb què treballa l'executiu per fer-hi front. En primer lloc, s'ha referit a laper reformar el mercat energètic. "No té sentit que l'evolució del gas expliqui l'evolució del preu de l'electricitat", ha lamentat. Amb tot, Sánchez ha criticat les divisions internes a la Unió Europea sobre les sancions energètiques al Kremlin i ha remarcat la necessitat de mostrar-se units: "El que s'ha de fer davant de Putin és la unitat".En segon, el cap de l'executiu ha tret pit delque es va aprovar a finals de març i que té l'objectiu d'ajudar els "sectors més afectats", així com a la societat en general. Finalment, Sánchez creu que és imprescindible; és a dir, poder aconseguir l'autonomia energètica gràcies a les energies renovables. En aquest sentit, el president del govern ha criticat la: "Si produeixes al preu de les renovables i vens al preu del gas, és lògic que algun benefici estàs obtenint".no és un projecte de país, tots els que anuncien una baixada d'impostos el que fan és avançarcom es va fer després de la crisi financera", ha criticat Sánchez. Segons ell,, que és "la pedra angular de la cohesió social i territorial al nostre país", i ha remarcat que una", sinó que cal "implementar

