L'atenció primària clama més recursos: «Estem saturadíssims»

entrevistats per l'ACNque no han pogut fer per la pandèmia, després de dos anys amb sis onades i quan ja no es fan proves de la Covid-19 a la població general. "Estem saturadíssims. Sembla que la Covid hagi saturat la primària, però ja veníem d'una situació de desbordament per manca de professionals", afirma la infermera Glòria Rius, de l'AIFiCC. "", diu el doctor Antoni Sisó, de la CAMFiC. La doctora Meritxell Sánchez-Amat, de la FoCAP, alerta queper la Covid d'administratius i auxiliars d'infermeria, si béSegons la nova estratègia davant de la pandèmia jade diagnòstic a la població general -sí alspersones en situació deo als entorns, entre altres-. Des que es va posar en marxa, a finals de març, les visites per Covid-19 han baixat als centres d'atenció primària (CAP). Ja s'havien anat reduint, això també, per la baixada de la sisena onada. De les 102.000 visites que es van arribar a fer en un sol dia el 17 de gener, ara se'n fan al voltant de 5.000 entre setmana.La nova estratègia, que fa que la majoria de la població es quedi sense diagnòstic oficial encara que tingui símptomes del coronavirus, s'ha traduït, per tant, en una disminució de la càrrega assistencial per Covid-19 als CAP. A més, amb prop del 80% de la població vacunada, les campanyes plantejades de forma massiva assumides per les infermeres han acabat."", destaca la presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP), Meritxell Sánchez-Amat.Els tres entrevistats coincideixen aper oxigenar i enfortir un sistema "saturat" ja abans de la pandèmia i que els responsables sanitaris apostin per l'atenció primària més enllà del discurs. "i, si bé la voluntat política hi és, sembla que els esforços no són del tot suficients perquè el puguem posar al dia", sosté la infermera i psicòloga Glòria Rius, de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)."L'atenció primàriai el seu finançament era molt baix. Aquesta era la normalitat. Hem de passar a unaestructures que la facin més amable i més reconeguda", defensa el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Antoni Sisó, que aprofita per reivindicar la docència universitària i la recerca que es fa als CAP i que són molt desconegudes.El president de la CAMFiC demanai aplaudiex la mesura anunciada per la conselleria d', però creu que calen moltes més mesures: no només perquè sigui atractiu escollir medicina familiar, sinó exercir-la, argumenta. També observa, com la presidenta de la FoCAP, que la situació actual de l'atenció primària és desigual en funció del territori.​​​​​​

