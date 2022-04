El preu de la rosa es dispara per als majoristes aquest Sant Jordi per l'augment de l'energia i el transport

Latornarà a ser protagonista pertot i que fer-la arribar als carrers seràaquest any. La gran majoria de flors de la diada arriben dei, en menor mesura,. El pdes d'aquests països s'hafins a un 50% i el mateix producte també s'ha encarit.Plàstics, cartrons o espigues que s'utilitzen com a complement han doblat el seu preu. Amb tot,que altres anys. El, però,. Des del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya afirmen queper tal de recuperar la il·lusió per una de les diades més importants del sector."Anirem a fer una rosa molt cara, més cara que un any normal". Amb aquesta contundència es mostra l'importador de flors Joaquim Canal, de l'empresa Canalflor de Vilassar de Mar (Maresme). Els darrers dies li arriben diàriament camions provinents dels principals mercats emissors a uns preus que, en alguns casos, doblen els que pagava l'any passat., tot i que hi ha casos en què es paga més del doble d'altres anys. El preu per quilo de rosa estava el 2021 per sota dels dos euros de transports, mentre que actualment supera amb escreix els quatre euros. "I això és només portar-la", es lamenta Canal.En el cas de Colòmbia i Equador, explica quet el darrer any i això ha permès a la resta augmentar tarifes. En altres mercats, com l'holandès, l'ús deper fer créixer la rosa també repercuteix en el preu final.Altres mercats alternatius, com Kenya, no són tampoc una opció aquest any. Els preus també han augmentat, equiparant-se a la resta de mercats, amb l'afegit que la rosa kenyana és més petita i "el mercat no l'accepta". Les roses clàssiques per Sant Jordi són, de fet, la freedom de Sud-Amèrica i la red naomi holandesa.Amb tot,", afirma Canal. Empreses com la seva, a més, reben el producte embalat en caixes i un cop aquí s'han de mantenir amb aigua en cambres frigorífiques perquè arribin en un estat òptim per a la diada de Sant Jordi, amb el conseqüent cost elèctric que això suposa.En el cas de Canalflor,al que s'ha d'afegir el preu d'altres materials com el cartró, les bosses de plàstic o ornaments com les espigues, que també han pujat "com a tot arreu", explica Canal amb certa resignació. Alguns d'aquests materials han arribat a doblar el preu.Tot i els entrebancs, la rosa tornarà a omplir els carrers aquest Sant Jordi i serà el mateix. El consumidor no hauria de notar aquesta desviació i s'espera una xifra de vendes que superi els sis milions de roses. El fet que la diada caigui en dissabte pot afectar negativament la venda a empreses i escoles.

