Ferit molt greu un nen de 13 anys, atropellat mentre circulava en patinet a Menorca

, ha resultat ferit molt greu, després d'haver estat atropellat per un cotxe mentre circulava en patinet per. Segons ha informat el SAMU 061 als mitjans de comunicació, el succés ha ocorregut aquest diumenge entorn de les 16.40 hores, quan un nen, de 13 anys d'edat, que circulava en patinet per l'Arenal d'en Castell, a Menorca,A conseqüència de l'atropellament, el menor ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu, havent de ser assistit i traslladat fins, a Menorca, per una ambulància de suport vital avançat del SAMU 061. L'estat de salut del ferit ha fet necessari, a més,així com un avió medicalitzat del SAMU 061 per evacuar al nen fins a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Universitari de Son Espases.

