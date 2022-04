Membres d'ERC, Junts i la CUP van ser espiats per un programa informàtic que només poden comprar governs

Què és Pegasus?

L'advocat, que va organitzar les defenses d'durant el judici del procés, va ser espiat pel programa Pegasus. El software, creat per l'empresa israelí NSO, va hackejar i monitoritzar els telèfons mòbils de diversos membres d'ERC, Junts i la CUP durant el 2019 i el 2020, segons ha revelat una investigació d'. El jurista especialitzat en Dret Penal, Oriol Sagrera, també va ser espiat per aquest programa. PEl mateix terminal va espiar Roger Torrent, expresident del Parlament,, exconseller d'Exteriors de la Generalitat.Tres de les víctimes d'aquest programa han explicat a El País que el grup d'experts Citizen Lab, especialitzats en ciberseguretat, els va avisar d'haver estat espiats per Pegasus. Dos dels implicats que han rebut aquesta informació han estat Van den Eynde i Sagrera. L'últim era el cap de gabinet de la presidència del Parlament durant la legislatura de Roger Torrent. Aquest mateix sistema va monitorar l'activitat de diversos mòbils de membres dePeriodistes, advocats i activistes pels drets humans d'arreu del món també van ser espiats per governs que van usar el programa d'espionatge israelià Pegasus, segons va revelar un conjunt de diaris, entre els quals, que van tenir coneixement d'una filtració massiva d'informació i van fer públiques el juliol del 2021.Pegasusa més d'activar en secret el micròfon i gravar les trucades. Segons The Guardian un dels usuaris del programa és, primer ministre hongarès, que ha fet servir l'eina per espiar periodistes d'investigació i el propietari d'un mitjà independent.

