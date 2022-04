Milers de persones es manifesten a Pamplona per reclamar la independència del País Basc

Avui al costat del poble basc en la seva diada nacional #AberriEguna2022.



Visca la terra! / Gora Herria! pic.twitter.com/uXlTMO2ses — MariaSirvnt #Dempeus. (@MariaSirvnt) April 17, 2022

s'han manifestat aquest diumenge aper exigir la proclamació de la, segons informa la delegació del govern espanyol a Euskadi.ha estat qui ha convocat la concentració, amb motiu de l', el Dia de la Pàtria en euskera. En unes declaracions públiques, la portaveu parlamentària a Navarra del partit abertzale,, ha incidit en la necessitat de "sobirania" pel territori basc per a "prendre les nostres pròpies decisions".La manifestació ha sortit de la plaça Europa de la capital navarresa aquest migdia. Al capdavant, s'hi podien veure dues grans banderes, unai una altra de Navarra, i una pancarta que presidia amb el missatge: "Euskal errepublika. Bakea, Burujabetza, Demokrazia", que en euskera significa "". Entre els manifestants també s'hi han pogut veurei alguna bandera d'Escòcia. Durant el recorregut, s'han sentit consignes com "Independentzia" (Independència), "Gora Euskal Errepublika" (Visca la república basca) o "Demokrazia Euskal Herriarentzat" (Democràcia per Euskal Herria).Cares conegudes, també, entre els participants. Hi han assistit representants d'EH Bildu, com ara les diputades al Congrés,-mare d'un dels joves d'Altsasu- i; l'eurodiputat; la portaveu del Parlament basc,; la coordinadora dels abertzales a Navarra,; diversos col·lectius dede Navarra, i representants del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Esquerra Valenciana, Més Mallorca i MésMenorca. De casa nostra, també s'hi han deixat veure figures d'i la. Els anticapitalistes Maria Sirvent i Edgar Fernàndez se n'han fet ressò a les seves xarxes socials.La manifestació ha finalitzat al Passeig Sarasate, al costat del Monument als Furs, amb un acte polític en què la portaveu d'EH Bildu al Parlament de Navarra,, ha assegurat que. Ruiz també ha censurat que "el, i fonamentalment la dreta navarresa," i que Navarra "és part nuclear d'Euskal Herria". També ha agraït la presència "als bascos i basques senegaleses, sahrauís, equatorianes, bolivianes, colombianes i de multitud d'orígens que avui celebreu l'". Segons la portaveu, "aquesta és l'que volem: plural, diversa, multicultural, terra d'acolliment, que ha begut, beu i beurà de totes les cultures que han passat per aquí", ha conclòs.A l'acte, també hi ha intervingut el portaveu d'EH Bildu a l'Ajuntament de Pamplona,, que ha dit sentir una "gran alegria" per la, llengües i probablement d'altres ideologies" que comparteixen l'"afany per un món més just, lliure, solidari i igualitari". Persones "que comparteixen amb nosaltres l'afecte i la solidaritat amb altres pobles germans que en aquests moments lluiten per la seva llibertat", ha afegit Asiron, que ha tingut un record especial per al poble delEl gran absent aquest diumenge ha estat el coordinador general d'EH Bildu,, que està malalt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor