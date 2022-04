Troben l'escultura d'una núvia amagada al bosc i l'anècdota es fa viral

, de 36 anys, va sortir a fer un tomb per un bosc de(Estats Units) i el que es va trobar amagat entre els matolls et sorprendrà:. Recull la seva experiència el diari Mirror, que explica que Pérez, al principi, pensava que es tractava d'un tronc que havia caigut o d'una pedra molt grossa, però que quan es va apropar va veure clarament el que era: una estructura de persona coberta de molsa, vestida amb un vestit de núvia, i plantes que naixien al seu voltant.Dins, el descobridor, també hi va trobari, fins i tot,. "Si no fos per les flors fresques, diria que porta aquí força temps", explicava Pérez, que va fer fotos de la peculiar troballa i les va compartir a. A la publicació, que té més de, narrava com havia parat amb el cos. "Estava treballant en un lloc que ha estat abandonat durant 20-30 anys".Un dels internautes s'aventurava a dir que podia tractar-se d'una, i un altre l'aconsellava que marxés d'allà com abans millor: "Deixa-ho estar. Quan s'ajunten una torradora i uns rul·los poden ser molt perillosos!"

