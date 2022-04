Tens mal de cap quan practiques sexe? Pot ser motiu de consulta mèdica

Què cal fer si es té mal de cap durant el sexe?

són el motiu específic de consulta en aproximadamentque acudeixen a clíniques sobre cefalees o problemes neurològics. En general, aquesta cefalea primària apareix en brots que poden durar entre uns dies i uns quants mesos, amb períodes en què la persona està lliure de símptomes. Per què?A Infosalus desgranen la qüestió amb, neuròleg, i coordinador del Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia, que indica que el mal de cap primari associat amb l'activitat sexual pot passar a qualsevol edat sexualment activa, i és més freqüent en homes que en dones, i afectant més aquelles persones que pateixen migranya, tenint lloc independentment del tipus d'activitat sexual que es realitzi.El coordinador del Grup d'Estudis de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia reconeix a Infosalus que la causa no se sap amb certesa, i sosté que pot ser induït per l'exercici físic o el lleuger augment de la pressió intracranial que ocorre durant l'activitat sexual. Si aparegués algun d'aquests símptomes, com ara la, cal una atenció mèdica immediata. "Si apareix qualsevol d'aquests símptomes acompanyants del mal de cap durant el sexe, és absolutament imprescindible fer un TAC o RM cerebral", insisteix.1. Informar i tranquil·litzar el pacient sobre la naturalesa benigna d'aquest tipus de cefalea (una vegada excloses altres causes), i que en general apareix en brots i que no provoca cap mena de seqüela.2. Durant els períodes simptomàtics es recomana modificar els hàbits sexuals (adoptar una actitud més passiva i evitar tota activitat sexual a les 48 hores següents a un episodi)3. El tractament més habitual per al maldecap és l'ús d'antiinflamatoris com la indometacina o triptans que podrien utilitzar-se de forma preventiva abans de l'activitat sexual, si no hi ha contraindicació per utilitzar-los4. En les persones que pateixen crisis repetides o brots duradors es pot utilitzar un tractament preventiu que es pren cada dia durant uns mesos perquè la cefalea associada a l'activitat sexual no aparegui; en general, els fàrmacs més utilitzats són un grup de medicacions anomenats betabloquejants.Des d'Infosalus ressalten quesi comencen de sobte o s'acompanyen de pèrdua de consciència, de vòmits, de símptomes visuals, de problemes sensitius, o bé d'alteracions a la mobilitat.

