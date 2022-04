Un advocat denuncia Almeida per no investigar sobre els negocis de les mascaretes a Madrid

El jutjat de guàrdia número 39 de Madrid ha rebut una denúncia de l'advocat Fernando Pamos de la Hoz contra l'alcalde de Madrid,, per no obrir una investigació sobre el cas de les mascaretes abans que la Fiscalia s'hi posés, segons ha avançat El Periódico de España.d'omissió del deure de perseguir delictes (article 408 del Codi Penal) per no haver denunciat l'estafa en el primer moment.L'advocat considera que el batlle madrileny –en la seva doble condició de funcionari i autoritat- hauria d'haver presentat una denúncia sobre les comissions milionàries de Luis Medina i Alberto Luceño."Mai havia sentit a parlar d'aquest advocat i poc puc dir de la seva sapiència jurídica. No ha actuat per iniciativa pròpia, sinó dirigit, i ja se sap amb qui té llaços", ha etzibat l'alcalde madrileny en una atenció als mitjans aquest diumenge després d'assistir a la Tamborrada de Madrid."Deu ser una casualitat queen diversos plets. Sembla difícil que hagi actuat sense el consentiment del PSOE", ha reflexionat en veu alta Almeida, que ha acusat els socialistes d'estar implicats en una "cacera sense justificació". "Pedro Sánchez ha posat Madrid en el seu punt de mira. El que no guanya a les urnes, ho vol guanyar destruint l'adversari, però no acabarà amb les polítiques del centredreta ni amb les persones que les representen", ha criticat l'alcalde madrileny."Si jo he de dimitir sense indicis i sense haver estat citat a declarar (...) potser consideren que Mònica Oltra ha de dimitir imputada per encobrir abusos sexuals i també Ada Colau, imputada per una trama de contractes., ha conclòs Almeida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor