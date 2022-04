La Fiscalia francesa investiga Le Pen per una possible malversació de fons

Lainvestigaper haver malversat, suposadament,durant la seva etapa com a europarlamentària, entre el 2004 i el 2017. El cas s'ha obert després que l'(OLAF) enviés un informe -amb data de l'11 de març- amb tota la informació del presumpte delicte al Ministeri Públic francès. La notícia sobre la investigació europea es va publicar aquest dissabte al diari digital Mediapart.L'advocat de Le Pen ja haexposades en l'informe. El que està per veure és com afectarà el cas en el nombre de vots que reculli Le Pen a lafranceses, que se celebraran la pròxima setmana. La candidata d'extrema dreta vol substituir l'actual president,, al capdavant de. Els resultats de la primera volta , però, donen a Macron com a principal favorit amb undels vots enfront delde Le Pen.

