Operació tornada de Setmana Santa: primeres cues a l'AP-7

L'operació tornada de les vacances ded'enguany ja ha començat. Elestima que, entre aquesti la nit de, tornin a l'Àrea Metropolitana de Barcelona uns. Les vies que poden concentrar més activitat, segons Trànsit, són: AP-7, la C-16, la C-17, la C-33, la C-35, la C-65, la C-31, l’A-2, la C-55, l’N-340 i l’N-145.A les 12 d'aquest migdia han començat les primeres retencions, en aquest cas no de retorn, sinó de sortida. Els catalans han aprofitat elper sortir a fer excursions al costat de casa i, per això, hi ha hagut. Al llarg del matí, s'han registrat cues que han arribat a ser del'autopista, entre Mollet i La Roca. Trànsit també ha informat d'unsde circulació lenta ai uns altres, en sentit sud, a l'altura del Vendrell.Un, a l'altura d'Ulldecona (Tarragona), ha obligat aquest migdia a tallar un carril en sentit nord i, a hores d'ara, encara ocasiona una. Un segon accident al començament del(Barcelona) provocades de Montcada i Reixac per a entrar a la ciutat.Al, hi ha retencions que sumen fins a. Les principals cues es concentren a l’a Alacant i a l’a València, totes dues en direcció a Madrid, on demà no és festiu.Pels que tornen, les autoritats recomanen planificar bé la ruta de retorn, evitar les hores punta i informar-se de l'estat del trànsit a les carreteres. Recorden, a més a més, la importància de conduir amb precaució i complir amb les normes de seguretat viària.Pots seguir tota l'de les incidències de trànsit aquí

