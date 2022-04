El turisme deixa una Setmana Santa «esplèndida» a la costa catalana

Elrecupera l'amb una"esplèndida". Després de dos anys de pausa per la pandèmia de la Covid-19, la costa, el Pirineu i la Catalunya rural han complert les expectatives.El sector de l'hostaleria deha valorat amb eufòria aquesta Setmana Santa 2022, amba bars i restaurants que freguen ela la majoria de la demarcació. "Es tracta d'una Setmana Santa esplèndida,", ha corroborat a l'ACN el president de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado."La meteorologia acompanya i estem veient els, amb les terrasses i els restaurants a ple rendiment.", ha continuat Pintado. "Jo no tinc cap taula lliure fins dimarts. Ni per dinar ni per sopar", ha apuntat el propietari del restaurant Denver de Cambrils, Llorenç Blasco.Des de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), aquesta "magnífica" Setmana Santa 2022 es veu"Les previsions són boníssimes i fa pinta que", ha avançat Pintado. "Això seria una grandíssima notícia per al sector peri oxigenar un teixit empresarial turístic que ha patit tant amb la covid", ha pronosticat el president de l'AEHT, que confia també a suplir el turista rus amb el visitant local o d'altres nacionalitats.Els hotels i restaurants deviuen aquests dies una de les millors setmanes santes dels últims anys. Després d'un 2020 i 2021 marcats per la Covid, aquest cop els establiments, els carrers i les platges s'han omplert a vessar de turistes i visitants fins a superar les xifres d'abans de la pandèmia. Inicialment, es preveia unadurant els quatre dies forts de Setmana Santa, però el bon temps ha accelerat l'activitat fins a assolir el. A banda del sol radiant, l'ocupació també s'ha disparat per l'arribada de turistes estrangers, especialment britànics i alemanys. "Sens dubte està sent un preludi excel·lent de cara a l'estiu", celebra l'ACN el president del Gremi d'Hostaleria, Oskar Stöber.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor