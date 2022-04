El govern espanyol no apujarà els sous per contenir la inflació

Altres notícies que et poden interessar

La vicepresidenta segona i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, ha dit que elaposta perper contenir el que, consideren, desembocaria en una "" que tindria "a mitjà termini".En una entrevista a La Vanguardia, Calviñoentre els sindicats i la patronal per augmentar els sous, tot i l'encariment de la vida provocat per la guerra a Ucraïna. Sobre un possible malestar social o conflictivitat laboral, la ministra, que diu "han vetllat pel bé comú durant la pandèmia" i espera que continuin fent el mateix. Calviño, que, explica, ja tenen un "impacte positiu en els ciutadans".Sí que obre la porta, però, a revisar les pensions. Considera que "s'ha de protegir elsi donar-los tranquil·litat després de dos anys terribles, molt durs per tots els ciutadans".​​​​​

