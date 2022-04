La factura de la llum es podria reduir a la meitat si es fixa un topall al mercat elèctric

Laprimera i ministra d'Economia,, ha insistit en laal mercat majorista i ha dit que "les elèctriques no poden tenir beneficis extra a costa del ciutadà".Segons ha dit en una entrevista a La Vanguardia, amb aquesta, que es podria aplicar gràcies a l'anomenada "excepció ibèrica" , tot i que ha apuntat que també dependrà de l'hora del dia i de l'energia necessària per cobrir la demanda. Calviño ha assegurat que treballen "24 hores al dia" amb la Comissió Europea per poder tenir l'autorització "al més aviat possible".Calviño ha remarcat queals mercats internacionals sobre el mercat majorista espanyol i ha assegurat que també és "per garantir queespanyols es puguinper la "important penetració" de les energies renovables a Espanya i Portugal.Segons ha remarcat, l'objectiu ésl'energia generada amb gas, i, per tant, acabar amb els "que reben la resta d'energies que no tenen un cost addicional, però sí que reben un preu més alt.Calviño també s'ha referit a la rebaixa dei ha admès que és unai que "". De totes maneres, no ha posat data final a la rebaixa. Sí que ha instat el sector petrolier i de gasolineres a "contribuir" a la baixada del cost del carburant. També ha apuntat que ja han contactat amb la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, que els ha traslladat que estudiaran "amb cura" la lentitud en la baixada del preu del petroli al sortidor.

