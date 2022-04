Detinguts dos falsos revisors del gas que han estafat 14.000 euros a persones discapacitades

Els Mossos d'Esquadra handosde 44 i 49 anys a qui atribueixen almenys dos delictesmentre actuaven com aa Barcelona. Segons la policia catalana, van estafar prop deal districte de Sant Martí.En el primer delicte, al gener, es va estafara una persona ambi a una persona d'edat avançada. El segon cas va començar al març, i en aquest cas es va estafaren total a una persona també amb. El 13 d'abril es va posar en marxa un dispositiu policial i es va detenir in fraganti els dos presumptes estafadors, i el 15 d'abril van passar a disposició judicial.Els Mossos relaten que al març els presumptes autors del delicte vanamb una de les, que tenia declarada una discapacitat intel·lectual, al·legant quei que dos operaris s'hi desplaçarien per fer una revisió. Van visitar la casa en tres ocasions i amb l'excusa de tallar-li el gas van obligar la víctima a–un per visita- per valor total de 3.300 euros, i van informar-lo que tornarien a contactar amb ell per acabar la tasca de manteniment que suposadament estaven fent.En el moment de la identificació, els Mossos van confirmar que un dels detinguts tenia unaper uns fets del gener, i dels quals encara portava a sobre la documentació sostreta. Segons la policia catalana, al gener aquest home es va presentar també al domicili de les víctimes, una amb discapacitat intel·lectual i l'altra d'edat avançada, i va fer veure que era d'una empresa energètica. Va informar-les que tenien un deute amb l'empresa i els va advertir que si no pagaven el deute els tallarien la llum i l'aigua. En total va estafar-los 9.970 euros en diverses visites.

