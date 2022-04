La Sala Barts tanca aquest diumenge fins a l'1 de maig, amb canvi de gestió

després que decidís no presentar-se al concurs públic convocat per l’Ajuntament de Barcelona. Segons la promotora, lesdel nou concurs per a la gestió del teatre, que, feien "inviable" la continuïtat del projecte, basat en la "i la".Qui s’encarregarà de la gestió de l’espai seran lesque van guanyar la licitació, segons va informar el consistori. El darrer espectacle portat per The Project a la Sala Barts ha estat el passat divendres amb la proposta infantil "Luli Pampín".Elque gestionarà l’espai porta peri proposa un ús "intensiu" de la sala amb una fórmula que conjugaamb el sector. La iniciativa de les tres cooperatives aposta per nous elements de programació vinculats a, lai laEn aquest sentit, el consistori destaca que el projecte "Músiques en Paral·lel"amb una programació "molt coherent i complementària" i demostra "uni de la realitati associativa de la ciutat.Oberta ella Sala Barts compta ambacollint concerts, propostes escèniques, musicals i també monòlegs. Fins al moment ha acollit a més d'1.500.000 espectadors, segons dades de The Project, qui consideren que l'espai ha estat "unper la multiplicitat de projectes artístics" que s'hi ha celebrat.A la Barts s'hi han representat més deentre companyies consolidades i emergents. Destaca "El Petit Príncep" amb vuit temporades en cartellera "S'ha convertit en un clàssic a la ciutat". També gairebéhan passat per l'escenari de la Sala Barts: Nil Moliner, Joan Dausà, Estopa o Leyva.

