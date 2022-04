Per què els treballadors a França cobren un 41% més que a Espanya?

L'actual president de lafrancesa,, ha anunciat aquesta setmana que apuja elfins alsUn augment delper combatre la, creixent des del passat novembre i que el mes de març estava en el. Des de l'i en endavant, els francesos i les franceses cobraran almenysdel que es cobra aDes de l'1 de gener d'enguany, a l'Estat espanyol el salari mínim és dedividits en, el que anualment es converteix en. Per fer la comparativa amb França, ho hem de dividir tot en 12 pagues. Si ho fem així, a Espanya cobraríemeuros al mes,euros per sota de França. El que suposa que els treballadors francesos cobren unmés que els espanyols.La pregunta és:? Perquè a França el poder adquisitiu de la població està protegit per unque garanteix que. I per què no implementem aquest sistema aquí? Perquè la nostra economia no s'ho podria permetre. En canvi, França es troba entre les. El 2021, el seuva créixer un 7%, el creixement anual més elevat des del 1969, que la va situar com la segona millor economia de la zona euro.Macron va treure pit d'aquest fet a una entrevista concedida a France Info, en què va presumir que "a França subjectem els preus molt més que els nostres veïns" i ho va exemplificar dient que laés de "gairebé el". El poder adquisitiu és un dels assumptes centrals de la segona volta de les eleccions presidencials franceses, on Emmanuel Macron parteix com a favorit. A l'entrevista, el president de la República també va prometrei revalorar el sou dels

