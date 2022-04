Albiach avisa Aragonès: els comuns no el salvarien si la CUP activés la qüestió de confiança pactada amb ERC

Elssi ara es presentés a una, tot i que li allarguen la mà per a tirar endavantAixí ho ha dit la presidenta d'En Comú Podem,en una entrevista a l'ACN.Albiach creu que pertoca a ladir si Aragonès ha de sotmetre's o no a una qüestió de confiança el 2023, com van pactar en la investidura, però assenyala que també servirà per a veure si el president "és de paraula i compleix els acords als quals arriba". D'altra banda, Albiach ha dit queencara que la ciutadania els avali en la consulta, prevista al juliol.Elsencara no han decidit si faranpel noen la consulta. De moment, explica Albiach, esperen si es posen d'acord la Generalitat i el govern de l'Aragó. En tot cas, denuncien que la data escollida pel Govern per fer la consulta, el 24 de juliol, és "infame" perquè "molta gent del Pirineu probablement no hi serà", en plenes vacances d'estiu. I carreguen peren relació amb el projecte.. És condemnar-la a un model productiu, el turisme, que no donarà respostes a les demandes de la gent", raona. Albiach enumera els problemes "d'accés a serveis, escoles, hospitals, carreteres, transport públic o d'accés a l'habitatge": "Tot això ho portaran els Jocs?". "Si tinguessin algun tipus d'infraestructura arran dels Jocs ja ho estarien explicant", ha conclòs.La dirigent dels comuns lamenta que. Tres mesos després d'haver pactat amb ells els pressupostos, apunta que el compliment en departaments comés pràcticament. Amb la guerra ai les seves conseqüències, reclama una "" dels. Aquesta "reorientació de partides" s'han de decidir "entre tots". I de fet, Albiach creu que seria bo que hi participessin "" i també sindicats i patronals, entre d'altres.van registrar unade la llei deal Parlament per fer front a laen castellà a l'escola. Hores després, un cop presentada en públic, Junts se'n feia enrere. La iniciativa arribarà al ple la darrera setmana d'abril i Albiach no contempla que el grup liderat per Albert Batet no hi formi part. ", tot i que moltes vegades estem als antípodes, per mantenir la transversalitat", ha assenyalat.de la llengua; i elamb el català com a llengua vehicular que garanteix la cohesió social i l'ascensor social". Aquests són els tresque tant sí com no volen mantenir els comuns. Però lamenta que a Junts "li han tremolat les cames i no va aguantar dues hores de Twitter", on es va criticar la modificació de llei. També ha opinat que va faltar diàleg entre el partit i els membres del grup parlamentari.Albiach ha reivindicat el "" de la resta de grups, que ara treballen discretament amb JxCat per redreçar l'entesa. "El 28 sortirem amb un català més blindat a les nostres escoles", ha confiat. Un dels punts polèmics ha estat per la frase que ratifica el castellà com a llengua d'aprenentatge. La líder d'ECP creu que s'està fent "una falsa polèmica": "El castellà ja és una llengua d'aprenentatge; i ja està recollit a la Llei d'Educació". D'altra banda, reclama al Govern que faci més pel català, fora de l'escola, amb més inversió al Departament de Cultura o fent reviure el canal infantil i juvenil, el K3.

