Adeu a les targetes SIM: nou canvi en la telefonia mòbil

El món de laestà immers en un canvi constant. IOS -d'Apple- i Android, els dos sistemes operatius més freqüents enno deixen de sorprendre a cadaque presenten.Aplicacions actualitzades, cerca de dispositius per Wi-Fi sense ubicació, permisos per emetre notificacions i, la novetat estrella:Amb aquesta millora, Android volel mercat mòbil, fins ara estancat en aquest sentit.Les targetes SIM sónque s'introdueixen els dispositius mòbils i permeten que l'operador de telefonia pugui identificar la línia del telèfon. Permetenenviari connectar-nos a, i la seva importància sovint afecta el disseny del dispositiu.Tot i que fins ara ja existia l'opció d'utilitzar les, unesmòbil, aquestes només permeten un únic número per dispositiu i, per tant, si se'n vol tenir més d'un, cal fer ús també d'una SIM convencional. La novetat que presenta Android permetrài garantirà unaque, fins ara, no s'havia vist, ja que només es podia tenir un número actiu alhora. Serà, doncs,-de moment per qui fa servir

