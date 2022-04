Efecte Feijóo: empaten PP i PSOE i gairebé majoria absoluta de dretes

Si avui se celebressin les eleccions a l’estat espanyol,ja es veuria reflectit a les urnes, segons una enquesta publicada per El Mundo. En primer lloc, perquè elde Pedro Sánchez, aconseguint 105 i 106 escons respectivament. I, en segon, perquè la(168 diputats).Segons el rotatiu, elrecupera encara més, supera la barrera dels 100 escons i se situa com aamb una intenció de vot del 25,5%. En només un mes -data de l'última enquesta emesa per El Mundo- el PP obté 5 diputats més.des del, data de les últimes eleccions generals, és dePer la seva part, elcontinua encallat, amb una intenció de vot del 26,3% i unsdiputats estimats (120 en les eleccions de 2019). Els socis de govern, però, perden força:dels 35 escons actuals a uns, sent només el 10,6% d'intenció de vot. I ladees materialitza ambper a la formació liderada per Inés Arrimadas, que el 2019 en va aconseguir 10.Els partits independentistes, dels quals no dona escons, viuen una situació diferent en cada cas., per la seva banda, baixaria en la seva intenció de vot amb relació a les eleccions de 2019, de 3,6% a 3,4%, mentre queaugmentaria de 2,2% a 2,7%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor