Vilagrà descarta la qüestió de confiança d'Aragonès perquè la CUP no ha aprovat cap pressupost del Govern

La consellera de Presidència,, ha tancat la porta a la qüestió de confiança a la qual s'havia compromès el president de la Generalitat,, amb laa l'inici de la legislatura., ha dit entrevistada pel diari Ara, i ho ha justificat perquè l'acord amb els anticapitalistes "deia que s'havien d'aprovar dos pressupostos i després es plantejaria una qüestió de confiança", un escenari que no s'ha produït."De moment no n'hem aprovat ni un amb la CUP i, per tant,, ha assegurat. De fet, el mateix Aragonès ja havia dit en alguna ocasió que sotmetre's a la confiança del Parlament havia "perdut sentit".Precisament sobre els comptes públics, ha defensat que "s'han de treballar amb molts mesos d'antelació" i per això ha anunciat que "cap a l'estiu" tornaran a "activar la maquinària" per preparar in negociar els comptes de l'any 2023., ha afegit. Sobre la taula de diàleg amb el govern espanyol, ha reconegut que no s'ha reunit a principis d'any com defensava l'executiu català i ha confiat que se celebri "aviat", abans de l'estiu.Vilagrà ha reivindicatsobre el contingut de la taula i, per tant, no ha volgut avançar si tindrà com a fruit algun avenç per al català, però sí que ha asseverat que des de la Generalitat intenten "bastir acords" sobre autodeterminació, amnistia i desjudicialització de la política. Així mateix, ha emplaçat Unides Podem a "empènyer molt més" el PSOE cap a un acord.

