En flames un vaixell recreatiu al Port de Badalona

#bomberscat hem inundat d'escuma l'interior del vaixell. Encara hi ha punts calents. Cap persona ferida. Onze dotacions terrestres al lloc.https://t.co/Sb8rJuuZUU — Bombers (@bomberscat) April 16, 2022

Les flames s'han originat aquest dissabte a la tarda a la zona costanera de la ciutat, on s'amunteguen les embarcacions esportives i recreatives.per a poder extingir l'incendi.L'embarcació afectada és un vaixell privat de 20 metres d'eslora. Els Bombers també han informat que no hi ha ferits ni més naus afectades per l'incendi. Eque hi havia a prop per evitar precisament que s'hi propaguessin les flames. L'avís del foc s'ha fet al voltant de les 17.30 hores.

