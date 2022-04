La primera foto que va enviar la família reial de la seva visita a Abu Dhabi. Foto: Europa Press

Pablo Urdangarín está, pero no está. Le faltan las piernas. Salió por patas de la familia del Borbón. pic.twitter.com/cQLJ7p0zgP — Miner Nava (@MinerNava) April 16, 2022

Y No solo faltan las piernas de Pablo, también sobra una mano que es de una persona mayor con manga larga negra que no coincide con la ropa de ninguno. pic.twitter.com/Dj511rTzNX — Nati LaVerdad Duele (@DueleNatalia) April 16, 2022

Les famílies d'han aprofitat les vacances deper viatjar ai retrobar-se amb el. Fins aquí, tot bé. La cosa comença a complicar-se quan l'entorn de Joan Carles I difon aquest divendres una imatge de la trobada en què no se li veuen els peus a un dels seus nets,Lesno han trigat a fer-se ressò de la imatge i els missatges -i la polèmica- s'han multiplicat en qüestió de segons.Alguns dels internautes apuntaven, fins i tot, a què laera d'una persona molt més gran que qualsevol dels seus nets, però si apropem la fotografia s'aprecia que la mà en qüestió porta uns tatuatges de henna, el que fa que tingui aquest aspecte.Davant la polèmica suscitada per un suposat retoc de la imatge, l'entorn de Joan Carles I ha enviat aquest dissabte unaa Europa Press del mateix dia de la trobada en què es veu que, efectivament, hi són tots i que la "falta" de cames de Pablo Urdangarin es devia a una qüestió dei no de muntatge.Amb tot, aquesta és laque rep el monarca des que, el passat 5 de març, anunciés que continuaria vivint als Emirats Àrabs Units, després que la Fiscalia General de l'Estat arxivés les tres investigacions obertes contra ell. A la foto, el veiem acompanyat de les seves filles, Cristina i Elena, i els seus nets Juan, Miguel, Irene i Pablo Urdangarin i Victoria Federica Marichalar. Joan Carles de Borbó, justificant la decisió per "la repercussió pública que generaven certs esdeveniments" de la seva "vida privada". Tot just s'havia fet pública l'existència deEl Rei emèrit té pendent davant la justícia britànica una demanda per fustigació, difamació i vigilància il·legal interposada per. El passat 29 de març, el jutge britànic Matthew Nicklin va negar la immunitat a l'exmonarca i va obrir la porta a celebrar un judici oral, que podria començar aquest juliol.

