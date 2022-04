El govern espanyol obre la porta a vacunar tothom amb la quarta dosi contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que el govern espanyol treballa amb un escenari que pot obrir la porta a administrar la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus a tota la població de l'Estat. "Ja hem posat la quarta dosi a les persones immunocompromeses i, a partir de la pròxima setmana, la ponència de vacunes començarà a valorar la vacunació a altres col·lectius, per exemple per als majors de 80 anys", ha dit en una entrevista que ha publicat avui El País.Dijous s'acaba l'obligatorietat de dur mascareta en espais tancats, amb algunes excepcions com el transport públic i els centres de salut, i la ministra ha deixat en mans de les empreses determinar si cal portar-la i com als centres de treball.ha dit, i ha aclarit que seguirà sent obligatòria "als transports per avió, ferrocarril, autobús, metro i també als transports per vaixell".Darias no interpreta la retirada de la mascareta com la fi de la crisi sanitària sinó com a, per la qual cosa no ha tancat la porta a haver de tornar a recuperar les mascaretes en funció de la situació epidemiològica. "Ens posem en la previsió de qualsevol escenari", ha resumit.​​​​​​

