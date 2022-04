Twitter es blinda davant l'oferta de compra d'Elon Musk

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Lavol evitar que-director general de Tesla i Space X i l'home més ric del món- es faci amb el control de la xarxa social en una operació que rondaria els 40.000 milions d'euros . Com? Amb un mecanisme de defensa conegut com "", utilitzat en el món dels negocis des de la dècada del 1980.La companyia ha explicat en un comunicat que el pla està dissenyat per a "acumulant accions en el mercat sense pagar a tots els accionistes una prima adequada o sense donar al consell d'administració temps suficient per a prendre decisions informades". Musk té, ara per ara, una micade la xarxa social i amb l'oferta de compra que és damunt la taula aspira fer-se amb més del. Amb la píndola del verí, si finalment acabés tenint el 15% de la plataforma, els altres accionistes tindrien la possibilitat de recomprar accions a un preu reduït. L'objectiu és fer menys atractiva -i més cara- la idea de comprar Twitter pel magnat.El mecanisme, explica la junta, estarà. Un període que els hi donarà més marge per negociar un acord que vagi més en la línia dels seus valors i en quèpotencials. No obstant això, Musk ja ha insinuat via Twitter la possibilitat de passar del consell de Twitter i presentar l'oferta directament als seus accionistes.Però la realitat és que els inversors rarament intenten arriscar-se comprant accions més enllà del 15% si la companyia activa una píndola del verí. Ho expliquen experts en seguretat al New York Times, que diuen que en cas de fer-se, seria "". Musk també ha fet públic que si, finalment, la junta decideix no acceptar la seva oferta, té un "", tot i que no n'ha explicat detalls.Els analistes expliquen quedel magnat, encara que fixa un preu per acció superior a l'actual, estàque van assolir l'any passat, quelcom que consideren pot "devaluar l'empresa" i per això creuen que pot ser hauria d'augmentar-la. Musk, però, quan va posar la proposta damunt la taula va dir que era. El director general de Tesla i Space X ha dit públicament que no li agrada perdre i, per això, ha explicat que reconsideraria vendre les seves accions si el rebutjaven.

