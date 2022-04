Aquest és el restaurant més car del món sense estrella Michelin (i és a prop de Catalunya)

La passió per la restauració i la cultura culinària és una de les senyes identitàries més profundes de la societat catalana. El país té una gran llista d'establiments amb estrella Michelin i professionals que són considerats els millors del planeta: des de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda als cuiners més actuals, com elsla llista és molt llarga.Tot i això, l'alta cuina suposa un cost per a la població, ja que el fet de poder gaudir d'un àpat en aquests establiments pot suposar un gran import de diners. Tot i això, el preu va lligar a la qualitat dels productes, a l'excel·lència de les elaboracions i a les creacions dels xefs.Encara que els més cars amb estrella Michelin estiguin tots situats a la Xina, el Japó o als Estats Units -i en diversos països del nord d'Europa-, l'establiment més car de tot el planeta sense cap estrella es troba a Eïvissa.el restaurant del xef-que té dues Michelin a l'esquena- i que estàÉs un establiment arriscat, "una bogeria", en paraules dels seus creadors. És considerat un espectacle gastronòmic amb una tecnologia puntera.Només té 12 seients. La idea és que els que seuen en l'única taula disponible siguin els protagonistes en un ambient "absorbent". Les imatges parlen per si soles. La seva carta és immensa, però alguns dels seus plats més emblemàtics són els niguiris (de gamba vermella, navalla i pop), la vichyssoise d'ametlles i escamarlans, els ous amb caviar i plomes de patata o el foie rostit amb curri d'espinacs.que faran les delícies dels privilegiats comensals que els ho puguin permetre.

