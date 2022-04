Quanta propina s'ha de deixar quan es viatja?

Les rutines de viatge canvien depenent del país on s'aterra. I hi ha algunes variables a tenir en compte quan fem de turistes arreu. Les cultures, costums i maneres de fer canvien, com també ho fa laTot i que a Espanya és impensable deixar 30 euros de propina, hi ha països on és habitual deixar entre el 15 i el 20% del total de l'import. Si no es coneixen les normes culturals del país, es poden viure situacions molt incòmodes a l'hora de pagar.no és usual deixar propines, però afegir el 10% o arrodonir a l'alça el compte és un gest que agraeix el personal dels establiments. Al, per la seva part, s'ha de fer de forma molt discreta i sempre en efectiu, tot i que els restaurants ja cobren un 10% en concepte de servei. La, just el contrari: no s'espera que es deixi propina i fins i tot està mal vist fer-ho.Pel que fa a, hi ha països de tot, tot i que no n'hi ha cap on sigui obligat.accepta propines, però la quantitat difereix depenent del tipus d'establiment: el canvi als bars, entre el 3 i el 5% als restaurants informals i entre el 10 i el 15% als de major categoria. Aja s'inclou un percentatge per servei al compte, però els treballadors agraeixen la propina com a mostra d'agraïment. Passa el mateix a, on s'agraeix l'arrodoniment de la factura final.El nord d'Amèrica, tant elscom el, té una política de propines més estricta. De fet, s'espera que tots els clients d'un establiment -indiferentment de si s'és nacional o turista- deixin almenys un 15% de propina als cambrers, taxistes, guies turístics i qualsevol persona del sector serveis.

