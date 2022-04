Rússia afirma que Alemanya i els EUA disposaven de 30 laboratoris a Ucraïna per crear armes químiques

Altres notícies que et poden interessar

El govern rus afirma que Alemanya i els Estats Units disposaven d'en territori ucraïnès i que tots dos països treballaven en la creació "d'agents biològics potencialment útils com a armes biològiques". Així ho ha revelat aquest dissabte el Kremlin, segons els documents confiscats durant l'operació especial de l'exèrcit rus en territori ucraïnès."Segons informacions confirmades, Alemanya coordinava la seva feina sobre seguretat biològica amb els seus aliats americans i tenien una xarxa d'almenys 30 laboratoris biològics a Ucraïna", ha afirmat la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Zajarova, en una entrevista amb la televisió estatal Russia Today. En aquestes instal·lacions es duien a terme "investigacions perilloses", segons Zajarova, que ha esmentat un enllaç directe amb l'Institut dei ha "explicat" que es treballava amb malalties tropicals com el dengue o el chikungunya o patògens com el virus del Nil Occidental o el virus del riu Usutu."La magnitud d'aquests treballs fa evident que una part considerable -probablement la més important- de la informació sobre el programa militar nord-americà continua sent secreta per a la comunitat internacional", ha indicat Zajarova, que ha deixat de banda abordar el mateix sobre Rússia. "Instem lesen la difusió d'acusacions falses sobre les intencions del nostre país d'utilitzar armament prohibit pel dret internacional", ha declarat."Creiem que aquestes declaracions només serveixen per atiar els batallons neonazis a perpetrar horribles provocacions. Berlín tindrà part de la responsabilitat moral de les tràgiques conseqüències que comporti", ha argumentat Zajarova. L'ofensiva de Rússia va més enllà d'i dotze membres més del seu govern. Concretament, el primer ministre britànic anava acompanyat de la secretària d'Exteriors del Regne Unit, Ben Wallace, i 10 càrrecs més de Downing Street.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor