Les 3 estrenes de Netflix, HBO i Movistar que no pots deixar escapar aquest cap de setmana

The Batman - HBO Max

Anatomy of a Scandal - Netflix

Don't Breathe 2 - Movistar+

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

No ens enganyarem. Aquest cap de setmana de les vacances de Setmana Santa es presenta radiant i amb un bon temps per a poder sortir de casa. Malgrat que les oportunitats que ofereix la pèrdua de les restriccions de la pandèmia pot motivar a fer un pla fora de casa, hi ha moltes persones que aquest dissabte i diumenge han de quedar-se tancats, estan confinats o simplement, treballen. Les plataformes permeten passar molt millor l'estona amb tot un catàleg immens de sèries, pel·lícules i documentals de tota mena.Us recomanem les millors:Una de les estrenes més esperades de tot el 2022. Després d'estar molt poques setmanes a la cartellera de les sales de cinema,presenta la nova entrega de Batman, una de les més adorades pel públic des de la trilogia deinterpreta a l'emmascarat de Gotham en una de les històries més tètriques, detectivesques i obscures que s'han fet mai sobre el superheroi. Tot un desplegament de fotografia, ambientació i banda sonora. Arribarà a HBO Max el dilluns 18 d'abril.Nova minisèrie britànica de Netflix amb un repartiment espectacular. Basada en la novel·la de, situa l'espectador en la història sobre un escàndol de consentiment sexual que es desferma entre l'elit britànica privilegiada i les dones atrapades al seu pas –que la majoria són de classes baixes–. Un nou enfocament sobre un dels temes més recurrents de la darrera generació.de Setmana Santa a la plataforma.Segona part d'una de les històries de terror mainstream més reconegudes i volgudes pel públic. Anys després de la invasió mortal de casa seva,viu tranquil i còmode fins que els seus pecats del passat ho aconsegueixen. Encara que aquesta seqüela no té el nivell -ni els efectes sorpresa- de l'anterior, els amants del terror podran gaudir d'una de les entregues més populars dels últims anys.

