Iceta creu que «Barcelona ha de formar part segur» del nom de la candidatura als Jocs d'Hivern

El ministre de Cultura i Esports,als Jocs d'Hivern de Catalunya i l'Aragó., ha argumentat en una entrevista a RAC1.Iceta ha subratllat que el nom de la capital catalana "pot anar acompanyat d'altres" però ha remarcat queDe totes maneres, ha insistit que el nom de la candidatura ha de ser acordat per tots els actors. D'altra banda, Iceta ha advertit que la proposta de l'Aragó delesdels Jocs per a lesentre les dues comunitats autònomes podria "" les opcions de la. "", ha dit.Iceta ha advertit que seria laque se separen les seus d'una candidatura en funció de si són proves masculines i femenines i ha avisat que" abans de fer "una innovació d'aquestes característiques" perquè no sigui un element que el Comitè Olímpic Internacional (COI) pugui criticar. "", ha afegit.El ministre també s'ha referit alque s'està vivint entre el Governi el dede cara adefinitiva, després que es tanqués un acord tècnic, però dies després l'executiu aragonès se'n desdigués i no assistís a la reunió tècnica per signar-lo. Iceta ha recordat que el 25 d'abril el Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha convocat una segona trobada i ha confiat, en referència a laIceta també ha advertit que les desavinences que es viuen han arribat al COI i ha admès que el van avisar que "sorolls com aquests no ajuden". "; si anem dividits i fem del terreny de la candidatura un enfrontament institucional, territorial o polític ens estem fent molt mal", ha remarcat.El ministre d'Esports també s'ha referit a laque el Govern de al Generalitat ha convocat pel 24 de juliol perquè el territori pugui pronunciar-se sobre la candidatura. Iceta ha dit quei ha remarcat que per a la candidatura del 92 no hi va haver cap consulta. Ha recordat que la consulta en sique hi ha implicats i per la doble pregunta en funció de la comarca. "Jo en soc molt partidari [de la candidatura] i iperò hauríem de tirar pel dret i fer-ho tots sense posar més entrebancs", ha insistit. De totes maneres, ha apuntat que respectarà les decisions de les administracions.

