A presó un agressor sexual del Prat de Llobregat que enganyava cuidadores domiciliàries

Elsd'Esquadra vanel 6 d'abril passat unqueque s'oferien com a c. L'home, de 68 anys i veí del(Baix Llobregat), contactava amb les víctimes a través d'un, els hi brindava feina per suposadament cuidar la seva mare i, quan es desplaçaven al seu domicili,La investigació es va iniciar a principis d'any quan unavaa la comissaria del Prat que l'abril del 2021 havia patit unaen unde la mateixa localitat. L'home l'havia retinguda contra la seva voluntat i, a més, l'haviaLa víctima va manifestar que no havia denunciat abans els fets perquè, ja que no tenia permís de residència a l'estat espanyol. Arran d'aquest fet es va obrir unaque va permetre esbrinar que l'agressor havia contactat com a mínim –i en només una setmana d'aquell abril del 2021- amb cinc dones que oferien serveis de cuidadores a través del mateix portal d'anuncis.perquè van malfiar-se i ell no va veure clar si acudirien al primer contacte acompanyades o no.Va ser el cas d'unaque va desconfiar pel fet que li oferísper traslladar-se fins al pis i que, tot i que ella li va demanar en reiterades ocasions. Finalment, l'home no es va presentar a la cita. A través de la primera víctima els investigadors van contactar amb una segona afectada, la qual va relatar elemprat pel presumpte autor. En aquest cas, els fets també es remunten l'abril del 2021. Un home va contactar telefònicament amb ella des d'unper entrevistar-la amb motiu d'un anunci que havia posat, en el mateix portal d'internet, per oferir-se com a cuidadora de persones grans.Un cop dins del domicili, l. La víctima va aconseguir escapolir-se i fugir del lloc. Finalment, el 6 d'abril passat, els Mossos van identificar i detenir el presumpte agressor al Prat. La investigació continua oberta per tal d'esbrinar si hauria comès més fets similars i no es descarten noves víctimes. L'arrestat, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial el 9 d'abril davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Prat del Llobregat, el qual va decretar l'

