L'ofensiva de Rússia va més enllà d'Ucraïna i aquest dissabteConcretament, el primer ministre britànic anava acompanyat de la secretària d'Exteriors del Regne Unit, Ben Wallace, i 10 càrrecs més de Downing Street.Aquesta mesura és en resposta a la "en una campanya política de Londres queen l'creant les condicions per contenir el nostre país i estrangular la nostra economia", han anunciat el Ministeri d'Exteriors rus. La mesura s'ha pres, diuen, donada "l'acció hostil sense precedents del govern britànic, en particular la imposició de".El, per ara, incorpora. Amb tot, però, també s'assenyalen, com l'exprimera ministrael viceministre de Defensa,, la ministra principal escocesa,i la fiscal general d'Anglaterra i Gal·les,"En un futur proper, aquestaamb altres polítics i diputats britànics que contribueixen a abocar laper aconseguir que Occident en el seu conjunt utilitzi un llenguatge d'amenaça en el seu diàleg amb Moscou", ha explicat el Kremlin en un comunicat aquest dissabte.​​​​​

