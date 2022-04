Europa en guerra: quatre claus per entendre 50 dies de conflicte a Ucraïna

1. Crims de guerra

2. Sancions

3. Ajudes internacionals

Armament

Acollida

4. Un imperi que no tornarà mai (per desgràcia de Putin)

Altres notícies que et poden interessar

L'abril del, fa tot just un any,anunciava queestava enviant tropes a les fronteres que separen ambdós països. El gener deleldesplaçava part dels seus efectius aper efectuar, deien, maniobres a les fronteres ucraïneses. Un mes després, el febrer de 2022,reconeixia la independència de les regions dei ordenava el desplaçament de les seves tropes a la zona. Mentrestant, elsi lareaccionaven anunciant la posada en marxa de les primeres. El dia 24 Rússia iniciava lad'Ucraïna amb atacs a diferents zones del país, inclosa la capital, Kíiv.Elmilers d'ucraïnesos es van aixecar contra el govern prorús de, en unes manifestacions que ara es coneixen com les. Aleshores, va començar el conflicte, passa que pocs miraven. Avui, en canvi, gran part d'Europa segueix amb atenció una guerra que ha sacsejat el continent. Potser és per això que ara sí que miren. Repassem-ne les claus."A l'amor com a la guerra, tot s'hi val", diu la dita popular, però elno pensa el mateix. Aquest mes d'abril han començat a arribar a Ucraïna els primers investigadors de la Cort Penal Internacional, encarregats de discernir si al país s'han comès, o no, crims de guerra. Abans, però, recapitulem:Eltots els països de l'van signar laper limitar la barbàrie dels conflictes armats després d'haver viscut l'horror de la. Aleshores, van decidir que un crim de guerra és aquell que té lloc en un, larecau en cadascú i entre els crims que van estipular hi trobem l'homicidi intencional, la tortura, el tracte inhumà, les violacions, la destrucció o l'apropiació de béns o la fam com a arma de guerra.Des que va començar la invasió russa a Ucraïna,ha acusat Putin i les seves tropes d'haver comès crims de guerra a. A Jerson, territori encara ocupat pels russos, unes imatges per satèl·lit difoses per l'exèrcit ucraïnès mostrenal cementiri de la ciutat. A Borodyanka, zona recuperada per les tropes ucraïneses, de moment s'han recuperatcossos d'entre les runes i la fiscal general d'Ucraïna,, assegura que "és la ciutat més destruïda de la regió" de Kíiv. A Kramatorsk, l'atac a l'estació de trens va causar, almenys,i un centenar de ferits. A Butxa, s'han descoberten dues fosses comunes massives, una ciutat que passarà a la història com un dels símbols de les atrocitats perpetrades per Rússia a la guerra. I a Mariúpol, en setge des de fa un mes i mig,i, potser, també la barbàrie. No hi entra l'ajuda internacional, no hi ha electricitat i el director general del, David Beasley, ja ha dit que la població "és en risc de morir de fam". Fa només uns dies, elassegurava que més de. Zelenski responia amb un revelador "no em consta".La invasió russa ha desencadenat unaque ha fet que fins i totdeixés de banda la seva històrica imparcialitat i prengués partit a favor d'Ucraïna. Un dels càstigs més destacats ha estat expulsar Rússia del sistema SWIFT.Els líders de la, el, eli elses van comprometre a expulsar determinats bancs russos del sistema(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) i, per tant, desconnectar-los del sistema financer internacional. El sistema SWIFT és una xarxa de missatgeria financera que possibilita les transferències internacionals de fons en una mateixa plataforma. Amb aquesta decisió, es va obligar Rússia a fer els pagaments directament entre entitats, un procés molt més lent i costós. El ministre francès d'Economia,, va titllar la decisió d'“arma nuclear financera”. I la presidenta de la Comissió Europea,, explicava que l'objectiu era perjudicar significativament “la capacitat de Putin per a finançar la seva guerra”.Paral·lelament a aquesta desconnexió, també es va acordar. A més a més, aquesta mateixa setmana, el New York Times avançava que Europa es planteja el càstig més dur imposat fins ara:. En cas de fer-se realitat, les conseqüències no trigarien a manifestar-se: pujada de preus, cop dur per Alemanya i bona nova per Zelenski, que ja s'ha fet ressò de la notícia i ha dit al seu perfil de Telegram que “quan es prengui aquesta decisió, serem capaços de veure que la pau s’acosta”.Amb tot, Rússia es troba en una situació de fallida parcial , segons l'agència de qualificació internacional Standard and Poor's (S&P). L'entitat considera que, a causa de les sancions imposades, l'estat rus no té prou capacitat financera per pagar tots els venciments de deute internacional denominat en moneda estrangera, sobretot dòlars nord-americans.L’altra cara de la moneda el protagonitza el suport internacional que ha rebut Ucraïna. Són moltes i quantioses les ajudes que països d'arreu del món han anunciat i ja han fet arribar al territori. En destaquem dos tipus:Lafinançarà ambl'enviament d'armes i munició a Ucraïna i destinarà uns altresa enviar material defensiu i de protecció. Diversos països europeus també s'han compromès a enviar armament i altres subministraments.ha dit que enviarà armes, però sense donar-ne més detalls. També és rellevant el paper d', que durant dècades s'havia regit per una política de no enviar armes a països en conflicte (menys al Iemen) i la decisió de fer-ho ara és un canvi radical;, que està sent un dels actors més actius. A més de material bèl·lic, també desplegarà més deper unir-se a la, i, que davant de l'amenaça política i militar de Rússia vers el seu país, ha autoritzat l'enviament massiu d'equipament i subministrament a l'exèrcit ucraïnès. El Kremlin, però, sembla que només té la mirada posada sobre els, als quals amenaça que "o deixen d'enviar armament o s'arrisquen a haver d'afrontar conseqüències imprevisibles".Una altra ajuda sense precedents s'ha donat en l'àmbit humanitari. La Unió Europea ha activat la. És laque permet l'entrada en territori comunitari de totes les persones que fugen d'una guerra. De fet, s'espera que arribin a Europa entre, que tindran dret a romandre en territori comunitari almenys un any, prorrogable a tres. Els estats d'acollida hauran de proporcionarper als menors de 18 anys. Aquesta decisió pot ser un precedent per a futures crisis migratòries. Recordem que després de l'arribada massiva de refugiats el 2015, les polítiques d'asil europees s'havien endurit. I encara és avui que, milers de migrants de la trentena de guerres actives al món, esperen rebre el mateix tracte que els migrants ucraïnesos.50 dies després del primer atac, el president rus, Vladímir Putin, no pot adjudicar-se pràcticament cap èxit. Al contrari.-i del món- és cada vegada més gran i evident. I el "temible" exèrcit rus es va fent petit a mesura que passen els dies d'ofensiva. Per més que Putin s'esforci a maquillar-ho, les seves decisions destapen la veritat: el Kremlin ha tingut dificultats per organitzar les seves tropes a la guerra i per això ha hagut de reorganitzar la cúpula militar que ara dirigeix Aleksandr Dvornikov , general amb experiència a la guerra de Síria. Un home qüestionat per la seva indiferència pels drets humans que va bombardejar fins a arrasar cuitats senceres a la guerra de. Lluny de fer autocrítica, o un pas enrere, el Kremlin redobla la seva ofensiva al territori ucraïnès.I potser com el, el vaixell rus que han enfonsat les tropes de Zelenski al mar Negre, el somni de construir de nou l'imperi rus que tant anhelava Putin arriba a la seva fi.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor