Durant la pandèmia, elsvan seguirtot i no desplaçar-se a l'hemicicle. Aquest fet va generari el Parlament es va comprometre a buscar un acord per acabar amb aquest sistema. Es pretenia que la reforma s'executés a partir del mes de gener, però a mitjans d'abrilPer ara,sobre el cobrament de les dietes. La presidenta de la cambra,, proposa. És a dir,, ja que la diferència d'un diputat aranès -23.000 euros a l'any per desplaçaments- és superior a la d'un diputat barceloní -gairebé 17.000 euros.Així, la presidenta del Parlament proposa quemensual, al voltant dels 17.000 euros, independentment d'on visquin. I, a més, elsque vinguin dehauran de, no com ara, lesi elEls diputats que venen de lluny de la corona metropolitanaamb la idea de Borràs, ja que consideren que els. Tampoc arriben a cap acord sobre el sistema per calcular el, ni si cal tenir en compte l'per apropar-se al Parlament.També hi haen, que fins ara estavade. Per una banda, lavolen que esdirectament deldels diputats, peròopten per altres fórmules, com arai a poc a poc les vagin pagant els diputats.

