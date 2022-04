I els ous, on es guarden?

Potser mai t'ho has plantejat, o sí. Compres elsal supermercat, empaquetats, i els agafes del prestatge. A casa, sovint, els guardem a la nevera. Realment,A temperatura ambient o millor al frigorífic un cop els tenim a casa?La dietista i nutricionista i tecnòloga dels alimentsrecorda que, segons la legislació actual,perquè així s'evita que durant el transport i tot el procés de comercialització hi hagi canvis de temperatures. Si això passés, provocaria una condensació de l'aigua a la capa superficial dels ous i facilitaria l'entrada de microorganismes a través de la closca de l'ou, generant així un risc sanitari."Per això no refrigerar abans de la seva venda. Després, a les nostres cases, gairebé tots", remarca la també membre del Col·legi professional de Dietistes-Nutricionistes de l'Aragó, qui precisa que fins i tot hi ha caixes que indiquen la temperatura de conservació idònia.En teoria, aquesta experta remarca que és alon, tot i que adverteix que l'ouera se sol col·locar a lade la nevera. "Sempre obrim la porta i és laperquè és la que està més en contacte amb l'aire de la cuina", alerta.Per aquest motiu, la millor opció en aquests casos ési en aquell prestatge ode temperatura, aconsella Pérez. La nutricionista, alhora, alerta dels perills de trencar la closca de l'ou al mateix recipient on el menjarem o batrem, ja que és un producte "brut" que pot estar "contaminat".

