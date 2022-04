Quins trets defineixen que algú sigui veritablement odiós?

Tothom coneix almenys unaque ési, en general,. Una nova investigació de la Universitat de Geòrgia (als Estats Units) ha elaborat elPublicat a la revista científica, l'estudi va demanar a gairebé 400 participants que pensessin enen la seva vida per avaluar-ne els trets. Els investigadors van descobrir que la majoria dels destinataris d'aquest "guardó" eren vistos com aAquestes característiques, juntament amb altres temes comuns com la, no només caracteritzen aquest tipus d'individus. Són alguns dels mateixos trets que destaquen en perfils dels experts en trastorns de personalitat psicopàtics, antisocials i narcisistes. Això no obstant, els investigadors puntualitzen que aquestes similituds no signifiquen necessàriament que aquestes persones tan odioses tinguin un"La gent no va tenir gaires problemes per esbrinar qui era la persona que pitjor li queia de la seva vida. Aproximadament la meitat eren exparelles sentimentals dels participants, antics caps o familiars divorciats. De mitjana, els participants no pensaven que estiguessin molt units a aquests individus, una qüestió que té sentit, ja que se'ls descriu amb", explica Brinkley Sharpe, autor principal de l'estudi. Però aproximadament una de cada tres d'aquestes persones actualment formen part de la vida dels participants, incloent-hi companys de feina, amics i fins i tot parelles romàntiques actuals.Després d'identificar la persona que menys suporten a les seves vides, es va demanar als participants que descriguessin el prop que estan d'aquesta persona, el tipus de relació que hi tenen i fins a quin punt el terme s'ajustava a aquesta persona. A continuació, es va demanar que descriguessin elsPer a cadascun d'aquests comportaments, els participants havien de respondre aquestes preguntes: Creus que aquesta persona, creus que a aquesta persona?, i ¿creus que aquesta personael seu comportament si realment volgués?La majoria dels participants creien queerenque el seu comportament molestava la gent, però"Em sembla interessant que els comportaments en què se centrava la gent eren de tota mena. Quan parlem de, aquesta persona odiosa va ser descrita com algú que. Quan parlem de comportaments, no és necessàriament antagònic amb la gent, sinó que", detalla Sharpe.Aquestes persones semblaven tenir, ereni tenien. Les respostes anaven des de, com que guarda malament els ornaments de la casa, fins a altres més. "Algunes de les respostes eren bastant. Vam tenir-ne un parell en què l'individu havia fet alguna cosa que era", apunta l'investigador. Algunes altres eren més un indicatiu dels temps que estem vivint, ja que alguns participants es queixaven que la persona no porta mascareta o que votava a l'expresident Donald Trump.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor