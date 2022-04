Zelenski demana al món que es prepari per la possibilitat que Putin utilitzi armes nuclears

El president d'Ucraïna,, ha advertit que el president rus,, pot recórrer ai que "tots els països del món" han de preveure aquest escenari. "No només jo, tot el món, tots els països han d'estar preocupats. Podria ser que no fos informació real, però també podria ser veritat", ha assenyalat el president ucraïnès a la CNN. Zelenski ha assegurat que per a l'exèrcit rus "la vida de la gent no val res" i que per això podrien optar per les armes nuclears. De fet,D'altra banda, segons el The Washington Post, Rússia ha advertit als EUA sobre "conseqüències imprevisibles" si continua armant Ucraïna.La possibilitat que Rússia pugui utilitzar armes nuclears també és un dels escenaris que la CIA segueix de prop, tot i que encarasegons el seu director, Bill Burns. Mentrestant, des del bàndol rus, s'ha amenaçat els Estats Units a través d'una nota diplomàtica de "conseqüències imprevisibles" si continua subministrant armes a l'exèrcit ucraïnès per combatre les forces russes.En la nota s'apunta que els Estats Units i els seus aliats de l'OTAN estandesprés que el president del país, Joe Biden, aprovés un paquet d'armes valorat eni que inclou míssils de llarg abats i vehicles militaritzats. Està previst que els primers enviaments arribin a Ucraïna en pocs dies, segons el rotatiu nord-americà.Paral·lelament, l'exèrcit rus ha tornat a posar els ulls sobredesprés de l'atac a la fàbrica d'armes a les afores capital ucraïnesa durant la nit passada, una ofensiva que arriba hores després de l'enfonsament d'un del vaixells insígnia russos com a conseqüència d'un míssil ucraïnès. El Ministeri de Defensa rus ha amenaçat ambi ha assegurat que té sota control la planta metal·lúrgica Ilych de Mariúpol.Aquest mateix dijous, Rússia va advertir que "tindrà més adversaris" si Suècia i Finlàndia s'uneixen a l'OTAN. Ho va dir el vicepresident del consell de seguretat de Rússia i exprimer ministre i expresident rus, Dmitri Medvedev, en declaracions recollides per l'agència Tass. Segons Medvedev, si aquests dos països fan el pas d'adherir-se a l'OTAN, "ja no es podrà parlar d'un espai lliure d'armes nuclears als bàltics -, iMedvedev ha dit que "ningú amb dos dits de front" vol "augmentar les tensions" a les fronteres amb aquests països i ha reclamat que s'ho repensin.D'altra banda, Rússia ha ordenat aque abandonin el país en breu i els ha declarat com a persones non grata, segons informa Interfax. Paral·lelament, la justícia russa ha obert una causa contra Google i Wikimedia Foundation per no eliminar informació que les autoritats russes consideren falses o continguts no autoritzats. Per aquest motiu, poden haver de fer font a unarespectivament.

