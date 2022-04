Detingut un home acusat d'assassinar la seva parella a Vilanova del Camí

Elshan detingut aquest divendres un home de 42 anys com a presumpte autor de l'homicidi de la seva parella a(Anoia), segons ha informat la policia catalana. Els fets s'han produït de matinada, al voltant de dos quarts de quatre, quan els agents han rebut l'avís d'una agressió del detingut sobre la víctima.La dona ha estat traslladada en estat molt greu a l'hospital, oncom a conseqüència de la gravetat de les ferides. Fins al lloc dels fets, també s'hi ha desplaçat una patrulla de la Policia Local del municipi, que ha detingut elper un delicte de violència de gènere. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.Segons fonts properes a la investigació, la víctimaEls Mossos d'Esquadra estan pendents ara del resultat del l'autòpsia per determinar les causes exactes de la mort violenta de la dona. Pel que fa el detingut, s'espera que no passi a disposició judicial almenys fins aquest dissabte, tot i que dependrà del que s'allarguin les diligències.

